Oficial: Los detalles de la lesión de Joe Burrow y el tiempo de recuperación

Las malas noticias se confirmaron en los Cincinnati Bengals. La temporada de Joe Burrow se acabó oficialmente, a falta de seis partidos por disputarse, luego de la lesión que sufrió en el choque de la Semana 11 ante Washington Football Team.

Luego de una resonancia magnética, se confirmó que Joe Burrow sufrió una lesión de ligamentos cruzados y de ligamento colateral medio de la rodilla izquierda. De acuerdo a información de Ian Rapoport y Tom Pelissero de NFL Network.

#Bengals QB Joe Burrow tore the ACL and MCL in his left knee, an MRI showed, per me and @TomPelissero. Burrow will undergo reconstructive surgery and rehab for 2021.

— Ian Rapoport (@RapSheet) November 23, 2020