Ni Chivas ni América: Marco Fabián sería el ‘bombazo’ del FC Juárez

El Apertura 2020 recién está iniciando y no sólo hemos visto grandes goleadas o buenos partidos, sino que ahora los fichajes se han vuelto el tema de conversación. Marco Fabián, quien jugaba en el equipo de Xavi Hernández hasta hace unas semanas, volvería a la Liga MX pero no, no con uno de los ‘4 grandes’ como se rumoraba, sino que el FC Juárez está a nada de ficharlo.

Desde hace unos días se estaba rumorando que Marco Fabián volvería a la Liga MX para continuar con su carrera y es que el futbolista de 31 años de edad tiene ganas de demostrar que aún tiene mucho que dar, por lo que aunque su deseo era mantenerse en Europa o algún club del extranjero, México sería su siguiente destino.

Lo que sabemos de la llegada de Marco Fabián al FC Juárez

Tras semanas ‘oculto’ y sin saber nada de él, ahora ha salido a la luz que Marco Fabián está prácticamente amarrado con el FC Juárez y es que de acuerdo al portal ‘Soy Futbol’, el exjugador de Chivas y Cruz Azul está a una firma de llegar a la frontera como un ‘bombazo’.

El Al-Sadd, equipo en el que jugaba Marco Fabián, decidió rescindir el contrato del mexicano, por lo que este se hizo dueño de su carta. Al ser agente libre, FC Juárez no ha tenido complicación alguna para arreglar este importante fichaje, pues sólo debe arreglarse en cuanto al salario y nada más.

Marco Fabián de momento se encontraba entrenando por su propia cuenta en Madrid, según los últimos reportes, donde esperaba encontrar alguna oportunidad adicional en Europa para seguir con su carrera pero al no haber nada ‘disponible’, el nacido en Guadalajara no ve con ‘malos ojos’ jugar con el FC Juárez.

Según parece, el fichaje tiene que cerrarse a más tardar en una semana, pues al FC Juárez le urgen jugadores luego de tener tantos positivos por coronavirus, por lo que Marco Fabián reaparecería en la Liga MX muy pronto.

El paso de ‘Marquito’ dentro del futbol

Marco Fabián es un jugador de buen recorrido en la Liga MX pues inició su carrera jugando con las Chivas, equipo en el que estuvo del 2007 hasta el 2013. En el 2014, el ‘tapatío’ pasó a las filas de Cruz Azul donde sólo se mantuvo por un año.

Regresó a vivir una segunda etapa con las Chivas en 2015, a mediados de año fue fichado por el Frankfurt de la Bundesliga, donde jugó hasta el 2019. Pasó al Philadelphia Union en la MLS pero no tardó mucho jugando ahí, ya que por problemas internos decidieron ‘darle las gracias’; Xavi le dio una oportunidad en el Al-Sadd de Qatar pero ahora en este 2020 se anunciaba que ya no jugaría más, por lo que desde hace un tiempo es agente libre