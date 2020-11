Una de las etapas más ‘grises’ del FC Barcelona estuvo marcada por la ‘enemistad’ entre Lionel Messi y Quique Setién, quien ya no funge como DT del club. Revelaron detalles de lo que habría sido su polémica pelea y es que a partir de ese momento, el argentino no le volvió a dirigir la palabra y no, no habría sido tanto por cuestiones de ego, sino de respeto.

Quique Setién pasará a la historia por ser el técnico que estuvo al mando del equipo en aquella goleada de 8-2 con el Bayern Múnich además de ser un hombre poco querido en el club, pues no sólo los fans estuvieron en su contra, sino que también los jugadores y Lionel Messi es prueba de ello.

De acuerdo a información del programa ‘Què T’hi Jugues’ de la Cadena SER, esta pelea se habría dado el pasado 27 de junio, el día que el FC Barcelona se midió ante el Celta de Vigo y donde igualaron por 2-2, resultado que desató la molestia en Quique Setién y provocó una inesperada reacción de Lionel Messi.

Según dicta la información, tras confirmarse el empate entre el Barcelona y el Celta de Vigo, Quique Setién habría ‘regañado’ fuertemente a todos los jugadores y es que el DT les habría dicho que se notaba su falta de compromiso y pocas ganas de jugar, por lo que Lionel Messi no aguantó y le respondió.

Messi le habría pedido a Setién que le hablara al grupo con respeto pues pese a que sí, empataron y ese resultado colaboró para perder La Liga Española, no eran formas de dirigirse a los futbolistas, por lo que Quique lanzó una respuesta mal recibida.

“Si no te gusta lo que digo, ahí tienes la puerta”, fue lo que Quique Setién le habría dicho a Messi y que provocó la ‘ley del hielo’ del argentino hacia el extécnico del Barcelona.

A partir de ese día y como pudimos ver en muchos partidos, Lionel Messi ya no se llevaba con Setién, pues siempre que le hablaba lo ignoraba. Además de eso, hubo caso que dio mucho de qué hablar, pues hubo un video que se hizo viral mientras el ’10’ ignoraba a Eder Sarabia, asistente de Quique y por si eso fuera poco, el vestidor se rompió totalmente.

This guy ryts here is de problem…….Messi player power is too much. Assitant coach is takin to him he ignore…..se d way setien is lookin at him. Too much player power in barca🤯🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/5UjMRtWQKW

— Jux_Coke (@KofiCoke) June 29, 2020