Tal parece que el mercado de fichajes aún nos tiene preparados algunos bombazos y es que los Wolves de Raúl Jiménez estarían por traer a un nuevo elemento portugués. Según los últimos reportes, Nelson Semedo ya estaría arreglado con el cuadro inglés para ir a la Premier League, por lo que en las próximas horas se haría oficial su salida del Barcelona.

Nelson Semedo fue un jugador recurrente en el campo durante la última temporada del FC Barcelona. El defensa portugués de 26 años de edad, disputó un total de 42 partidos (en todas las competencias), anotó 1 gol y dio 4 asistencias, por lo que ahora parece que su próximo destino serían los Wolves.

De acuerdo a información de ‘ESPN’, así como del periodista Fabrizio Romano, los Wolves y el FC Barcelona ya habrían llegado a un acuerdo para hacer oficial el fichaje de Nelson Semedo y es que al parecer su oferta fue la más atractiva.

Semedo deal between Barcelona and Wolves is going to be completed soon. Keep an eye on the race between Barça and Bayern Münich for Sergiño Dest: Bayern are set to make a new bid to Ajax on next days, Barça will be back for him when Semedo will join Wolverhampton. 🔴 #FCB

Según se ha reportado, los Wolves le ofrecieron alrededor de 40 millones de euros al Barcelona para llevarse a Nelson Semedo, oferta que llamó su atención de inmediato y que no tuvieron duda en aceptar, por lo que ahora sólo faltaría hacer el anuncio oficial.

Al parecer otro club estuvo en la puja por Nelson Semedo pero su oferta no fue tan atractiva como la de los Wolves; no se reveló el nombre.

Nelson #Semedo to Wolves is ‘here we go’ and confirmed. The deal is done and will be signed on next few hours also with Barcelona. Personal terms agreed with Mendes until 2025. Medicals on next week. 👌🏻🐺 #Wolves

…now it’s time for Dest [but Bayern are confident to sign him].

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 20, 2020