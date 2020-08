El futbol poco a poco va regresando a la normalidad y en CONCACAF ya se empiezan a preparar de cara a las próximas eliminatorias mundialistas. Esta vez anunciaron la fecha del sorteo para la ronda primera ronda rumbo a Qatar 2022, donde las 35 selecciones de esta confederación conocerán su futuro y se batirán unos contra otros para obtener uno de los boletos disponibles.

A través de un comunicado que lanzaron en su cuenta de Twitter, la CONCACAF reveló los detalles restantes de las eliminatorias mundialistas, pues hace unas semanas ya se había dado un adelanto del Octagonal Final pero faltaban cosas por definir. Ahora iremos explicando paso a paso cómo será esta fase de eliminación para que comprendan quién y cómo se calificará a Qatar 2022.

¿Cuándo se realizará el sorteo de la primera ronda de las eliminatorias mundialistas?

Este sorteo tendrá lugar el próximo miércoles 19 de agosto; se podrá seguir en vivo por la página fifa.com o en su defecto por televisión, dependiendo del país en que te encuentres.

¿Quién participará en esta primera ronda de las eliminatorias de CONCACAF?

En esta primera ronda se medirán 30 de las 35 selecciones de la CONCACAF, basados en su clasificación en el ranking de la FIFA, donde los ‘peor clasificados’ son los que jugarán esta serie.

Estas 30 selecciones se dividirán en 6 grupos a partir de una serie de bombos, mismos que están divididos de la siguiente forma:

Bombo 1: El Salvador, Canadá, Curazao, Panamá, Haití, Trinidad y Tobago

El Salvador, Canadá, Curazao, Panamá, Haití, Trinidad y Tobago Bombo 2: Antigua y Barbuda, Guatemala, St Kitts y Nevis, Surinam, Nicaragua, República Dominicana

Antigua y Barbuda, Guatemala, St Kitts y Nevis, Surinam, Nicaragua, República Dominicana Bombo 3: Granada, Barbados, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Bermudas, Belice

Granada, Barbados, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Bermudas, Belice Bombo 4: Santa Lucía, Puerto Rico, Cuba, Montserrat, Dominica, Islas Caimán

Santa Lucía, Puerto Rico, Cuba, Montserrat, Dominica, Islas Caimán Bombo 5: Bahamas, Aruba, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de EE. UU., Islas Vírgenes Británicas, Anguila

Cabe destacar que esta primera ronda se disputará en octubre y noviembre del 2020.

¿Cómo se jugará la segunda ronda de las eliminatoria de CONCACAF?

Los ganadores de cada uno de los 6 grupos se enfrentará entre sí en una serie a ida y vuelta, donde los rivales serán determinados de esta forma: Líder del grupo A vs el F, líder del grupo B vs el del E y líder del grupo C vs D; esto en marzo del 2021.

Cuando tengamos a los 3 ganadores de cada una de estas series, se unirán a las 5 selecciones mejor calificadas en el ranking de la FIFA, que mencionamos al inicio y que no se habían retomado hasta este punto; estos 8 equipos conformarán el Octagonal Final.

¿Cómo se jugará la ronda final de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022?

Esta ronda estará compuesta por las 5 mejores selecciones de CONCACAF (México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica, Honduras) y los 3 ganadores antes mencionados. Se van a armar dos bombos, donde en el primero estarán los 8 equipos y en el segundo se determinará su posición en la ronda final, que determinará los cruces y llaves por los boletos para Qatar 2022.

Las fechas para estos encuentros están previstas para junio, septiembre, octubre y noviembre del 2021 además de enero y marzo del 2022, donde ya conoceríamos a las selecciones clasificadas para Qatar 2022 y la que jugará el repechaje por el último boleto disponible.