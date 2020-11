¡Adiós! Lions anuncian salida de Matt Patricia y Bob Quinn

No salieron las cosas como ellos hubieran esperado. Los Detroit Lions anunciaron la salida de Matt Patricia, quien era su coach y también la de Bob Quinn, quien era el gerente general de la franquicia.

Mediante un anuncio en redes sociales, los Lions anunciaron ambos movimientos. La franquicia de Detroit perdió en el Thanksgiving Day ante los Houston Texans, en un duelo marcado por los errores del equipo que fungió como local. Esa derrota fue la gota que derramó el vaso.

The Detroit Lions announced today that Bob Quinn and Matt Patricia have been relieved of their duties. pic.twitter.com/Tz5Rc7y53Y

— Detroit Lions (@Lions) November 28, 2020