Parece que es tiempo de regresos en la NFL. Primero Antonio Brown con los Seahawks y ahora Dez Bryant con los Baltimore Ravens. El receptor de 31 años firmaría con el equipo de John Harbaugh tras prácticamente tres años inactivo.

Ojo, a diferencia de Antonio Brown que sí llegaría al roster activo de los Seahawks, la llegada de Dez Bryant sería para el equipo de prácticas, de acuerdo a información de Ian Rapopport de NFL Network. Eso sí, primero debe superar unas pruebas físicas, pues desde agosto ya lo tenían “en la mira”.

The #Ravens plan to sign veteran WR Dez Bryant to the practice squad if his workout goes well and he passes a physical, source said. Baltimore previously worked out Bryant in August, so this is more of a check-in. He should land in Baltimore, finally.

