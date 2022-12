¡Alguien quítele el micrófono al ‘Dibu’ Martínez! Mientras los futbolistas de Argentina siguen festejando haber ganado la Copa del Mundo en Qatar 2022, el polémico portero no deja de hablar y generar polémica con sus palabras.

Durante las celebraciones en equipo, se burló todo lo que pudo de Kylian Mbappé, incluso sosteniendo un “bebé” con su rostro. Pues resulta y resalta que los días pasan, pero el ‘Dibu’ no suelta a los rivales que enfrentó hace apenas unos días.

Desde que le entregaron el Guante de Oro del Mundial, el portero ha tenido gestos que incluso caen en el mal gusto; sin embargo, hay quien lo defiende bajo el argumento de que ese es su estilo. Así que para acabarla de amolar, el ‘Dibu’ habló de cómo le atajó el penal a Aurélien Tchouaméni.

¿Ahora qué dijo el ‘Dibu’ Martínez y por qué lo critican?

Para no perder la bonita costumbre de dar de que hablar, al ‘Dibu’ Martínez le hicieron un homenaje en su natal Mar de Plata. Hubo música y cánticos para recibir al arquero que se lució en más de una tanda de penales y este apareció con palabras muy apegadas a su estilo.

Además de mostrar su medalla y el Guante de Oro, se aventó el baile con el que celebró sus propias atajadas contra Francia. Un rato después, llegó el momento de hablar y le preguntaron precisamente por los penales, así que aprovechó para contar cómo fue atajar a Coman y Tchouaméni… especialmente a este último.

“En los penales me hago fuerte y sé que la gente de ellos me respetan; lo sé porque jugadores rivales me lo han dicho. Cuando atajo el primer penal en una final del mundo, yo sé que el otro chico iba a estar muy nervioso y le traté de jugar mentalmente, tirándole la pelota lejos, hablándole…“, contó el ‘Dibu’.

En medio de los aplausos de la gente, no se pudo contener: “Y la tiró afuera, se cagó todo“, agregó.

Y si bien es cierto que esto podría parecer un comentario inofensivo, los últimos días no han sido sencillos para los franceses; más allá de haber perdido una final, elementos como Tchouaméni recibieron miles de comentarios y ataques racistas en redes sociales… por lo que el ‘Dibu’ no ayuda mucho a poner un buen ejemplo.