¿Noches mágicas de la Copa del Mundo? Argentina trae una historia bastante especial con el Estadio Lusail en Qatar 2022 y ahí concretó su pase a semifinales ante Países Bajos. Emiliano ‘Dibu’ Martínez fue figura en la portería y protagonista en medio de las broncas.

El encuentro terminó calientito y así se mantuvo durante tiempo regular, tiempos extra y hasta los penales. La razón detrás de tanto pique radica en declaraciones previas a este choque, pero también nos remonta a momentos históricos.

Así que si alguien podía explicar lo que se sintió durante este duelazo, era precisamente el ‘Dibu’. El arquero dio a conocer, entre otras cosas, la molestia de Argentina con el trabajo del árbitro Mateu Lahoz y más adelante recibió muchas preguntas sobre el efusivo festejo de toda la Albiceleste.

Las palabras de Van Gaal impulsaron al ‘Dibu’ en penales

Antes que nada, el ‘Dibu’ Martínez le mandó un mensaje bastante importante a la Selección de Países Bajos. El guardameta enfatizó en que es importante medir las palabras antes de un encuentro porque tal como ocurrió aquí, las cosas pueden salir en contra.

“Una cosa que aprendí en el futbol es que se habla en la cancha. La verdad hablaron muchas boludeces antes del partido y eso me dio energía. No puedes boquear antes de los partidos y pretender salir ganando. Eso me hizo más fuerte“, explicó ‘Dibu’ ante las cámaras de TyC Sports.

Sin embargo, eso no fue todo. Van Gaal tenía tanta confianza al dirigir a Países Bajos, que se aventó una declaración sobre una posible tanda de penales y aseguró que ahí los europeos tendrían ventaja.

A pesar de que por el lado de Argentina hubo una falla, los dos primeros cobros de los neerlandeses fueron atajados por el ‘Dibu’ y este confesó que guardó las declaraciones del estratega rival e incluso las platicó con su psicólogo antes del encuentro.

“El técnico lo dijo. Yo lo vi, le saqué captura y me lo guardé en el celular. Eso se lo mostré a Martín, se lo mostré a mi psicólogo y prendió la dinamita“

El Dibu le sacó captura a lo que dijo Van Gaal sobre que ellos eran favoritos en los penales y se lo mostró a su psicólogo. pic.twitter.com/xTWkMVBqFk — David (@eldeibik) December 10, 2022