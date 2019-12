El primer técnico del Inter Miami en su historia, será nada más y nada menos que el uruguayo, Diego Alonso, con pasado en la Liga MX.

Mediante redes sociales, el nuevo equipo de la Major League Soccer de Estados Unidos dio a conocer la llegada de Diego Alonso, quien el último torneo dirigió a Rayados pero fue cesado por un arranque irregular.

🔊Your Coach is Here 🔊 @AlonsoDT welcome to #InterMiamiCF ! pic.twitter.com/mPueYORHo0

El uruguayo ya fue campeón de la Liga MX con Pachuca y llevó a Rayados a conquistar la Concachampions. Antes de confirmarse la permanencia de Luis Fernando Tena en Chivas, fue uno de los candidatos para llegar al Rebaño.

Diego Alonso también se manifestó en sus redes sociales para agradecer la confianza del nuevo equipo en la MLS, que pertenece a David Beckham y que entre los candidatos tenía también a Patrick Vieira.

Muchas gracias por la bienvenida!!!

Estoy muy emocionado y orgulloso de ser parte de @InterMiamiCF

Thank you very much for the welcome!!!

I’m very excited and proud to be part of @InterMiamiCF https://t.co/A9H6oKIoY8

— Diego Alonso (@AlonsoDT) December 30, 2019