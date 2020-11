Disturbios entre aficionados y policía obligan a cancelar el velorio público de Maradona

El velorio de Diego Armando Maradona se salió de control en Buenos Aires. Lo que se suponía que era la despedida al 10, se convirtió en un enfrentamiento desmedido entre los aficionados que querían ingresar a la Casa Rosada y la policía de Buenos Aires, lo cual obligó a dar por terminado el velorio público antes de tiempo.

El velorio de Maradona se realizó en la Casa Rosada, que es la sede del gobierno de Argentina (como Palacio Nacional, en México), y se esperaba la llegada de más de un millón de personas en el lugar para despedir a Maradona.

El féretro del 10 descansó en uno de los salones principales de la planta baja de la Casa Rosada y desde las primeras horas de la mañana comenzaron a congregarse multitudes sin problema alguno. Aunque las filas eran largas, las primeras horas se llevaron a cabo con orden.

Sin embargo, cerca de las 15:00 horas de Argentina (mediodía de México), comenzaron los enfrentamientos entre los seguidores de Maradona y los elementos de seguridad. Los primeros reportes indican que al lugar se dieron cita integrantes de barras bravas de varios clubes, los cuales han sido responsabilizados de los disturbios al interior de la Casa Rosada.

Los presuntos barras bravas hicieron destrozos en el llamado Patio de las Palmeras, donde rompieron un busto, lo que provocó que las puertas del recinto fueran cerradas a las personas que aún seguían formadas en las calles, lo que provocó molestias.

En las calles, elementos de seguridad dispararon balas de goma en repetidas ocasiones para dispersar a los seguidores, además de que salieron a las calles tanques que dispararon agua para alejar a las personas de la zona y se realizaron arrestos arbitrarios, por lo que los medios de comunicación comenzaron a reprobar y cuestionar el operativo.

Maradona fans clash with police in Buenos Aires pic.twitter.com/6kxsasuI7b

URGENTE – Graves incidentes no Centro de Buenos Aires. Fila imensa foi bloqueada na esquina da 9 de Julio e Avenida de Mayo pra que o velório se encerre no horário marcado às 16h e há enfrentamentos com a polícia. pic.twitter.com/TSH9BpB1HE

— Alexandre Aguiar (@alexaguiarpoa) November 26, 2020