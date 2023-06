Menos de cuatro meses duró Diego Cocca al frente de la Selección Mexicana y pues… Tras el fracaso del Tri en la Concacaf Nations League, el comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Juan Carlos ‘La Bomba’ Rodríguez, informó sobre la salida de Diego Cocca como timonel del Tri, a una semana del inicio de la Copa Oro.

Y no nomás se va él, sino que junto con Cocca se va Rodrigo Ares de Parga, ahora exdirector de Selecciones Nacionales y responsable del nombramiento del estratega sudamericano.

Jaime Lozano será el responsable del Tri para los partidos de la Copa Oro, en una interinato, mientras los directivos trabajarán en un nuevo proceso de para elección de candidatos y en consecuencia el nuevo estratega del Tri de cara al Mundial del 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

Diego Cocca y el desastre de la Selección Mexicana en la Nations League

México cayó en las semifinales de la Concacaf Nations League ante Estados Unidos tras una de las peores exhibiciones que se le recuerde al Tri desde aquella goleada ante Chile en 2016. En ducho partido el Tri no sólo se quedó sin gol, sino que generó pocas oportunidades en el ataque, por lo cual jugó el partido por el tercer lugar contra Panamá, en un estadio con muuuy poca afición. Ahora sí que hasta se escuchaba el viento pasar…

Diego Cocca Selección Mexicana / Mexsport

El anuncio que dio ‘La Bomba’ Rodríguez

“En busca de un nuevo futuro en el futbol mexicano, me percato que no lo vamos a encontrar donde estamos. La ultima semana he encontrado muchas deficiencias en planeación, logística, funcionamiento y falta de liderazgo, en altos niveles.

“Esta etapa ha sido viciada por la toma de decisiones, por la falta de proceso, rigor y transparencia en los nombramientos y por una tormenta perfecta, por las malas costumbres que vamos arrastrando por tantos años.

“Lo natural sería esperar a que terminara la Copa Oro, pero no hay tiempo que perder. Les comunico que he tomado la decisión de dar por terminado el contrato De Diego Martín Cocca y los integrantes del su cuerpo técnico, igualmente le doy las gracias a Rodrigo Ares de Parga; no tengo duda de que todos ellos son profesionales, la falta de proceso, las formas y la atmósfera imperante no les ayudaron y es imposible concederles el tiempo que en otras circunstancias sería prudente”.