3 razones por las que Diego Forlán sería una gran opción como DT de Cruz Azul

Pese a que traen una ‘fiesta’ en la Liga MX con el tema de la compra de los equipos, parece que una leyenda del futbol uruguayo pasa todo por alto y le encantaría forjar su carrera como DT en el futbol mexicano y es que Diego Forlán comentó que tiene en la mira a Cruz Azul como su posible primer equipo, por lo que creemos que sería una gran opción para llegar al banquillo por 3 razones.

En declaraciones con el diario ‘Récord’, Diego Forlán admitió que quiere comenzar pronto con su carrera de DT y que Cruz Azul es una buena opción pues la amistad que tiene con Carlos Hermosillo podría hacer que todo se diera pronto, así que no hay que descartar al Charrúa en la Liga MX.

“Recién estoy empezando, pero me encantaría tener la oportunidad de ir a dirigir en México; me encanta su futbol, tengo muchos amigos, así que por ahí hablé con Carlos Hermosillo y decirle de Cruz Azul“, dijo Diego Forlán.

Para que este hecho se dé obviamente aún falta tiempo, Robert Dante Siboldi está haciendo un buen trabajo y la afición está contenta con él pero para ver un par de beneficios que puede tener este movimiento, aquí les dejamos algunas razones.

3.- Lo que pueden aprender los jugadores

Diego Forlán es un jugador sumamente experimentado, que jugó en algunas de las mejores ligas del mundo, participó en Mundiales y torneos internacionales a nivel de clubes y mucho más, hecho que le brinda gran conocimiento que podría pasar a los jugadores.

Tener a un ídolo en el banquillo, además de alguien que sepa ser un buen Director Técnico, puede ser una mezcla ganadora que podría ser benéfico para Cruz Azul, si el movimiento se da, entonces habría que probar para ver si les ayuda a dar un paso más adelante.

2.- El impacto mediático que tendría la llegada de Forlán

Si Diego Forlán llega a Cruz Azul, los reflectores no sólo de México sino que a nivel internacional, llegarían a Cruz Azul, algo así como lo que pasó con Ronaldinho en el Querétaro, por lo que las ganancias económicas y de ‘publicidad gratuita’ sería algo benéfico para el cuadro mexicano.

1.- Novato en camino al éxito

Si bien Diego Forlán sería un ‘debutante y novato’, iniciar en un equipo grande en un país donde se le exige el campeonato podría ser un reto necesario para ambos, pues como tal no es que estén acostumbrados al ‘fracaso’ pero si no lo logra no sería taaaan grave, por lo que podría forjarse y después de unos meses dar el salto de calidad.