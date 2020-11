¿Qué significa y por qué el cuadro en el rostro de Dieter ‘N’ tras confirmación de denuncia?

Un día después de que Chivas anunciara la separación de cuatro de sus futbolistas, entre ellos Dieter “N”, el fiscal general del estado de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, confirmó la existencia de una denuncia en contra del ahora exfutbolista de las Chivas.

Dieter fue separado definitivamente del equipo rojiblanco, que anunció además la suspensión de Eduardo ‘Chofis’ López, Alexis Peña y José Juan ‘Gallito’ Vázquez al violar el código disciplinario del club al estar involucrados en una fiesta, de la cual se desprende la situación legal en la que se encuentra Dieter ‘N’.

¿Qué significa la confirmación del fiscal?

Significa que sí existe y se mantiene la denuncia, la cual presuntamente es de carácter sexual, en contra del futbolista y que también existe una investigación sobre el caso.

Mientras la investigación sigue en curso y no se demuestre la culpabilidad de Dieter ‘N’, no será procesado, asimismo, en este punto no hay autorización para revelar datos sobre las investigaciones.

“Sí hay una denuncia en contra del jugador, por la naturaleza de la denuncia y condiciones propias de la investigación no podemos dar mayores datos, pero definitivamente hay una investigación en curso, y más adelante si hay posibilidad de dar avances o algún resultado se hará saber al conocimiento de todos”, informó, de acuerdo con ESPN.

¿Por qué ahora ocultan su rostro y apellido?

A partir de ahora será común ver imágenes del futbolista con una línea obscura que cubre sus ojos, además dejarás de leer el apellido de Dieter, el cual es sustituido por una ‘N’. Esto se debe a que el Sistema de Justicia Penal pide guardar la identidad del acusado en la difusión de información mientras se determina la situación legal.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determina que el derecho a la presunción de inocencia permite a los inculpados mantener tanto los apellidos como parte del rostros (del borde de la nariz al borde de las cejas) ocultos ante la prensa.

¿Qué sigue en el caso de Dieter ‘N’?

Lo que sigue en el caso es esperar el desarrollo de las investigaciones y el resultado de éstas, mientras tanto no se revelarán datos.