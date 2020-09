La postura de Djokovic tras el pelotazo a la juez en el US Open

Novak Djokovic fue expulsado del US Open de manera sorpresiva a después de darle un pelotazo en la cabeza a una juez de línea durante la parte final del primer set del partido contra el español Pablo Carreño.

Aunque trató de persuadir al árbitro durante unos minutos, el serbio tuvo que abandonar el juego y firmar su primera derrota del año en el torneo que pudo significar su título 18 en Grand Slams.

La postura de Djokovic

Ya con la cabeza más fría, el serbio compartió su postura a través de una publicación en Instagram, en la que aceptó su error, aunque subrayó que la acción fue sin intención de agredir a la juez.

“Toda esta situación me ha dejado realmente triste y vacío. He estado al pendiente de la juez de línea y el torneo me dijo que gracias a Dios ella se sentía bien. Lamento mucho haberle causado tanto estrés”, comenzó el serbio.

Djokovic prefirió no compartir la identidad de la juez por respeto a la persona. “Tan involuntario. Tan equivocado. No revelaré su nombre para respetar su privacidad. En cuanto a la descalificación, necesito volver a mi interior, trabajar y convertir todo esto en una lección para mi crecimiento y evolución como jugador y ser humano

“Ofrezco disculpas al US Open y a todos los asociados por mi comportamiento. Estoy muy agradecido con mi equipo y mi familia por ser mi gran apoyo, y con mis fans por estar siempre conmigo. Gracias y lo siento mucho”, agregó.

Djokovic entrega así un capítulo más de un año complicado, marcado por la fiesta en plena cuarentena, la idea de crear una nueva asociación sin mujeres y el positivo por covid.