La triste historia de 'Doctor' García y su foto frustrada con Tom Brady

En junio de 2014, la Selección Mexicana jugó frente a Portugal previo al Mundial de Brasil y dicho encuentro se disputó en el Gillete Stadium, casa de los New England Patriots, lo cual representó una oportunidad para el Tri para coincidir con el más grande de todos los tiempos de ls NFL: Tom Brady.

El quarterback que ha ganado más Super Bowl que cualquier otro jugador, se tomó una foto con Miguel Herrera, entonces estratega de México, la cual la puedes ver aún en memes. Pues esa misma suerte hubiera querido Luis García, el ‘Doctor’, de acuerdo con el relato de Christian Martinoli.

El me pidió una foto no se quien es, ni si a ganado algo, pero le hice el día al chavo 😄😄😜😜😂😂 pic.twitter.com/jTr7z8QhUH

— Miguel Herrera (@MiguelHerreraDT) June 5, 2014

El encuentro entre el Doctor García y los Patriots

Resulta que los comentaristas más populares de TV Azteca estuvieron realizaron enlaces previo al partido, justo cuando terminaba el entrenamiento de los Pats. “El estadio tiene una cancha a desnivel, que es donde entrenan los Patriotas y casualmente terminó el entrenamiento de este equipo”, indicó en el episodio siete del podcast Exceso de Humo, en Amazon Music.

De pronto, en estos pasillos internos que son gigantescos y donde pasan camiones y todo, venían regresando todos los jugadores de futbol americano, y nos empiezan a decir los de seguridad ‘a la esquina, contra la pared’; no podíamos pisar el caucho de la parte central y el Doctor se empieza a poner nervioso y decía: “Ay, no mames, no mames, ahí viene, ahí viene… ¡ahí viene Brady!”.

El encuentro con Brady

El ‘Doctor’ García se ha declarado fan de la NFL, especialmente su afición es por los Ravens, por lo que conocía la importancia de estar a un lado de Brady, por lo que su intención era tomarse una foto con la entones estrella de los Patriots.

“Estaba emocionado y a Brady lo veías a la distancia, ya sabes, un pinche rubio espectacular, ojo claro, mamado, 1.90, el caso en la mano derecha… no, no, no, parecía un trofeo impresionante. ‘¡Quiero una foto Nalgón!’”.

Así que el Deus le pidió al Doctor que le diera la cámara preparada para tomar la foto en cuanto Tom Brady se acercara un poco más, pero “cuando se quiso acercar a Brady le salieron tres apoyadores y el Brady sólo lo peluseó y penosamente no pudo el ‘Doctor’… pero nunca había visto que el ‘Doctor’ perdiera los calzones de semejante manera”.

Tom Brady dejó a los Patriots en 2019 y continuó su carrera en la NFL con los Tampa Bay Buccaneers, con los cuales ganó el Super Bowl del 2021 y desde entonces cuenta con siete títulos en su historial… y contando.