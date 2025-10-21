Lo que necesitas saber: La última vez que los Blue Jays ganaron la Serie Mundial fue en la temporada 1993.

Ya tenemos lista la Serie Mundial del 2025 entre Toronto Blue Jays vs Los Angeles Dodgers, ambos dejaron en el camino a los Seattle Mariners y Milwaukee Brewers, respectivamente para asegurar su lugar en la lucha por la gloria. Ahora estamos a cuatro (o más juegos) de conocer el nuevo campeón de la MLB.

Vayan apartando sus tardes desde el 24 de octubre y hasta el 1 de noviembre, para no perderse ni uno de los juegos. Acá les dejamos el calendario, horario y las transmisiones, para que no se pierdan nada.

¿Dónde ver la Serie la Mundial 2025 en México?

La Serie Mundial arranca el viernes 24 de octubre con el primer juego entre Toronto Blue Jays vs Los Angeles Dodgers en el Rogers Centre. Mientras tanto el cuarto juego será el martes 28 de octubre en el Dodger Stadium.

La buena noticia para los fanáticos mexicanos del ‘Rey de los Deportes’ es que podrán seguir todos los juegos en varios canales y plataformas, ya que la transmisión va por ESPN, Disney +, FOX, FOX One e Imagen TV.

Acá les dejamos la fecha y el horario de todos los juegos.

N° Juego Fecha y horario Resultado 1° Blue Jays vs Dodgers Viernes 24 de octubre

18:00 hrs 2° Blue Jays vs Dodgers Sábado 25 de octubre

18:00 hrs 3° Dodgers vs Blue Jays Lunes 27 de octubre

18:00 hrs 4° Dodgers vs Blue Jays Martes 28 de octubre

18:00 hrs 5° Dodgers vs Blue Jays* Miércoles 29 de octubre

18:00 hrs 6° Blue Jays vs Dodgers* Viernes 31 de octubre

18:00 hrs 7° Blue Jays vs Dodgers* Sábado 1 de noviembre

18:00 hrs *Se juegan solo en caso de ser necesarios

Los Angeles Dodgers van por otra Serie Mundial / @Dodgers

Última vez que los Blue Jays ganaron la Serie Mundial

La última vez que los Blue Jays ganaron una Serie Mundial fue en la temporada 1993, hace 32 largos años. En aquel entonces derrotaron a los Philadelphia Phillies 4-2 y consiguieron su segunda Serie de forma consecutiva.

Un año antes, en 1992 se consagraron campeones por primera vez al vencer a los Atlanta Braves también por 4-2.

¿Cuándo fue la última vez que los Dodgers ganaron la Serie Mundial?

Los Dodgers llegan a la Serie Mundial como los máximos favoritos a ganar y no es para menos, tienen de su lado a un intratable Shohei Ohtani, además llegan como los actuales campeones a defender su corona. En la temporada 2024, los Dodgers aplastaron a los New York Yankees 4-1.