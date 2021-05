“Tenía un dolor en el hombro, me sentía débil”: Checo Pérez tras la calificación en España

¡Que no cunda el pánico! El mexicano Checo Pérez tuvo una calificación complicada en el Gran Premio de España y a a pesar de que largará en la octava posición, se mostró optimista por conseguir un mejor resultado en la carrera.

Hace unos días, el piloto tapatío recordó que este país lo vio conseguir sus primeros puntos en la Fórmula 1 y aseguró que también podría ser el lugar de su primer podio con Red Bull. Sin embargo, la cosa se puso color de hormiga en la Q3, cuando perdió el control de su RB16B.

“La Q1 se veía bien, pero no hicimos ningún progreso después de eso. No estaba al 100 por ciento, así que fue muy difícil sacar lo mejor del auto en la calificación. No ha sido un buen fin de semana en general, ha sido uno pobre de mi parte“, dijo Pérez al terminar su participación este sábado.

Otro factor que jugó en contra de Checo Pérez en la búsqueda de un buen inicio en el GP de España, fue el tema físico: él mismo reveló que sufrió un dolor muscular que mermó su desempeño, aunque esto no será impedimento para que corra el domingo a partir de las 9:00 horas (tiempo del centro de México).

“Tenía un dolor muscular en el hombro. Me sentía cada vez más débil. Hablamos con los doctores y con descanso, no debe afectar en nada para mañana“, agregó el también compañero de Max Verstappen.

¿Qué le falta a Checo Pérez para llegar al podio?

Así como fue autocrítico en cuanto a su rendimiento, Checo Pérez habló sobre los detalles que debe afinar si quiere mantenerse como uno de los contendientes fuertes de la temporada y, sobre todo, pelear de tú a tú en Red Bull.

“Especialmente el ritmo, a largo plazo; algo de trabajo por hacer en el rendimiento, eso es todo. Conocer un poco más el coche será clave. Es un problema momentáneo y no afectará para mañana“, señaló el mexicano.