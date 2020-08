Después de cuatro intensos días de futbol en la Champions, ya tenemos las Semifinales, las cuales contarán con algunas sorpresas, pues tras la reanudación del torneo no imaginábamos nombres como el del Leipzig y Lyon entre los últimos cuatro contendientes al título.

Si bien la eliminación del Barcelona era algo que se veía venir desde que se enteró que podría chocar con el Bayern Munich, no nos pasó por la mente que el equipo bávaro iba a marcar ocho goles (nueve contando el autogol de Alaba).

Francia vs Alemania

Los Cuartos de Final de la Champions le han dado forma a una batalla entre alemanes y franceses. No estamos hablando de “La caída de Francia” en la Segunda Guerra Mundial, afortunadamente estos es futbol y es Champions.

PSG y Lyon son los representantes del futbol francés y que tendrán en frente al Leipzig y Bayern Munich, respectivamente. Tanto PSG como Bayern podrían ser considerados favoritos, pero en esta Champions ya sabemos que no valen las etiquetas.

Sin españoles y sin italianos

De los tres equipos españoles que reanudaron la Champions desde los octavos de Final, ya no queda ninguno. Real Madrid fue despachado por el Manchester City en Octavos. En Cuartos se despidió el Atlético de Madrid, ante el Leipzig y ya sabemos lo que le pasó al Barça.

Desde 2013, la Final de la Champions tenía entre sus invitados a equipos italianos, españoles y/o ingleses. La última edición sin estas nacionalidades fue aquella en que Bayern y Borussia Dortmund se citaron en Wembley.

Técnicos alemanes dominan la Champions

Alemania no domina el futbol sólo porque no quiere…. No, esperen ¡Sí lo domina! Y una muestra de ello es que de los cuatro estrategas calificados a las Semifinales de la Champions, tres son alemanes.

El PSG es dirigido por Thomas Tuchel, de 46 años de edad, mientras que el Bayern Munich está bajo las órdenes de Hans-Dieter Flick, de 55 años. Mención honorífica merece Julian Nagelsmann quien tiene 33 años de edad y sobra decir que es el timonel más joven en esta instancia.

El catalán Josep Guardiola/El francés Rudi García es el único “entrometido” en la reunión de técnico alemanes en Lisboa.

Más goles que en la Liga MX

Esta es una comparación que a la UEFA le importa un cacahuate, pero tenemos que decir que en sólo cuatro partidos de la Champions League se marcaron 20 goles, tres más respecto a los que se marcaron en los nueve juego de la tercera jornada de la Liga MX y uno más respecto a la cuarta fecha, lo que refleja la crisis de gol en el futbol mexicano y lo maravillosa que es la Champions.

Es cierto que para ello el Barcelona colaboró al permitir ocho goles, pero las series de la Champions resultan tan divertidas como dramáticas y por ello agradecemos a los dioses del futbol el regreso de la Champions.

Más goles del Bayern que tiros del Barcelona

La goleada del Bayern dejó estadísticas interesantes y contundentes de lo que fue la máxima humillación del Barcelona en Champions. Por ejemplo, Bayern hizo más goles que tiros del Barcelona a portería (5).

Luis Suárez realizó en 24 pases a lo largo del partido, de los cuales nueve fueron desde el centro del campo: Ocho por cada gol recibido, más el saque inicial.