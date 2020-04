Donald Trump anunció que la temporada de NFL sí podrá iniciar en septiembre

Este sábado tuvo lugar una importante reunión entre los dirigentes de las ligas deportivas en Estados Unidos y Donald Trump, presidente del país, donde entre otras cosas se informó que la temporada de NFL, misma que está programada para el mes de septiembre, sí podrá iniciar conforme a lo planeado pese al coronavirus. Gran noticia.

De acuerdo a múltiples reportes de esta reunión, se ha informado que pese a las dudas que aún existen en torno al coronavirus y la posible normalización del deporte, ahora veremos una luz al final del camino y es que el pronóstico es favorable para continuar con algunos planes que ya se tenían, como en la NFL.

NBA commissioner Adam Silver told those on Trump conference call that the leagues were the first to shut down and that they would love to lead the way in starting the economy once there was an “all clear” from public health officials, sources familiar with call told ESPN. https://t.co/SXmvzhLtAP

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 4, 2020