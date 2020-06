Ah, órale: Donald Trump no verá la NFL ni la MLS si los jugadores se arrodillan durante el himno

El presidente de los Estados Unidos ha vuelto a encender la polémica y es que debido a las protestas que se tienen planeadas en distintas ligas deportivas de aquel país, Donald Trump mantiene firme su postura y las reprueba, por lo que ha declarado que si en la NFL y la MLS los jugadores se arrodillan durante el himno nacional, no contarán con su presencia ni verá ninguna de las dos competencias.

La postura de Donald Trump se originó desde hace unos años aunque se volvió a reforzar recientemente. Esto comenzó en el 2016, cuando reprochó las protestas en contra del racismo de Colin Kaepepernick, exmariscal de campo de San Francisco 49ers, donde tuvo una postura muy negativa cuando se arrodilló y esta imagen le dio la vuelta al mundo.

Ahora, con las nuevas protestas en contra del racismo pero por la muerte de George Floyd, tanto la NFL como la MLS están reconsiderando la regla de que todos los jugadores deben permanecer de pie durante el himno de los Estados Unidos, permitiendo, quizá, que se arrodillen tal y como muchos de ellos han dicho que lo harán.

Si es que se comienzan a arrodillar durante el himno de Estados Unidos, Donald Trump comentó que no verá ni la MLS ni la NFL y es que para él no es bien visto que ‘jueguen bajo la bandera de Estados Unidos con esas acciones’, por lo que no presenciará ninguno de los eventos deportivos.

And it looks like the NFL is heading in that direction also, but not with me watching! https://t.co/aGfBaK7RNA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 13, 2020