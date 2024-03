Lo que necesitas saber: La MLB tiene su propia plataforma que ofrece una transmisión interactiva, con cambio de narrador y varios ángulos de cámara.

Está es una noticia dirigida completamente a los amantes del béisbol en México, pues con el inicio de la temporada 2024 de la Grandes Ligas les traemos todas las opciones que tienen para seguir cada uno de los partidos por streaming.

Y no sólo eso, también les traemos los costos de cada plataforma para que vayan haciendo sus cálculos y no tengan pretexto para no ver los juegos de su equipo favorito.

Logo del Opening Day de la MLB

La temporada de MLB con Pepe Segarra

Por si todavía no se enteran, Pepe Segarra es el nuevo comentarista de Fox Sports y llegó para ser el narrador estrella de las Grandes Ligas, así que es una muy buena razón para no perderse la temporada. Aunque para eso tendrán que desembolsar unos 110 pesos en su servicio de Total Play, Megacable y Star TV+ o en todo caso contratar uno de esos servicios.

Ni Pepe Segarra piensa en los Red Soxs como campeones – Foto: Captura de pantalla

Otra de las opciones es que si ustedes cuentan con Prime Video, Claro Video o Cinépolis Klic también pueden contratar Fox Premium por 130 pesitos al mes. En el caso de lo suyo sea seguir los juegos por ESPN tendrán que contratar una suscripción en Star Plus, ya sea mensual de 219 pesos o anual de 1,999 pesos.

Por si tu presupuesto es limitado, puedes ver algunos juegos de la temporada por la señal abierta de Imagen TV, aunque la cantidad de encuentros será limitada.

Yankees New York / Fotografía Getty Images

Las Grandes Ligas por streaming

Otra opción de streaming es Apple TV, aunque de una vez que advertimos que solo tendrá la actividad de los viernes y deberas pagar $129 pesos al mes para contratar la plataforma, esos sí, si es la primera vez, tendrás un descuento de 7 días gratis.

En Amazon Prime también estará la acción de las Grandes Ligas y podrás seguirla por un mensualidad de 99 pesitos, una chulada.

MLB TV

Desde hace algunos años, varios deportes han tomado la decisión de crear su propia plataforma para darle a los aficionados contenido exclusivo y el mejor seguimiento de cada temporada como la Fórmula 1 o la NFL y la MLB no se queda atrás.

Por eso es que desde hace unos años creó la MLB TV, que tiene la transmisión de todos y cada uno de los partidos, con varios ángulos de cámara, la opción de cambiar el narrador y hasta cuenta con los juegos que no son parte de la temporada regular.

Oakland Coliseum, casa de los Athletics de la MLB – Foto: Getty Images

Todo esta maravilla tiene un costo anual de 149 dólares, mientras que, el paquete dirigido a tu equipo favorito es de 130 dólares, pero si no quieres perderte los detalles de las Grandes Ligas y tu presupuesto es limitado, también tienen el paquete de 25 dólares al mes.

Los beneficios de MLB TV

Todos los partidos de la MLB

Partidos que no forman parte de la temporada como los juegos All-Star, Derby de Home Runs y más

Transmisión interactiva

Ver el juego desde distintos ángulos y cámaras, cambio de narrador

MLB Network, con programas de análisis de cada una de las ligas,

MLB Big Inning: programa con las repeticiones completas de los partidos y las mejores jugadas

Acceso a las últimas 20 temporadas.

¿Cuánto cuesta ver la MLB en México?

Ser aficionado en tiempos de streaming y televisión de paga no es nada barato, pero no podemos culpar aquellos seguidores que están dispuestos a pagar lo necesario para seguir toda la actividad de su equipo favorito.

Plataforma Mensualidad Star Plus $219 Apple TV $129 Amazon Prime $99 MLB TV 149 dólares

En fin, acá tienes varias opciones para seguir la actividad de las Grandes Ligas, solo tendrás que hacer cuentas y ahorrar si es necesario para contratar algunos de los servicios.

