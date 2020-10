El Titans vs Steelers ahora no tiene fecha para disputarse, luego de que se confirmaran dos positivos más por coronavirus en la franquicia de Tennessee, llegando a un total de 11.

Mediante un comunicado, la NFL dio a conocer su decisión. De igual manera informaron que las instalaciones de los Titans, cerradas desde que se dio el brote, no volverán a tener actividad hasta nuevo aviso.

pic.twitter.com/UJkg7ghRIh — NFL (@NFL) October 1, 2020

“La decisión de posponer el juego se tomó para garantizar la salud y seguridad de los jugadores, entrenadores y personal del día del juego. La instalación de los Titans permanecerá cerrada y el equipo continuará sin realizar actividades en persona hasta nuevo aviso“, dice en el comunicado de la NFL.

La NFL no ha dado una fecha oficial para el partido. La principal preocupación de la liga es controlar el brote de coronavirus. Hasta ahora sólo en los Titans se han registrado casos positivos y ninguno en los Vikings, que fue al rival al que enfrentaron antes de registrarse a los contagiados.

Principalmente el Titans vs Steelers se había recorrido al lunes 5 o martes 6 de octubre. Sin embargo eso dependía de los resultados de las demás pruebas y tras otros dos casos positivos, esa opción ha quedado descartada.

¿Cuándo se podría jugar el Titans vs Steelers?

La NFL había manejado la posibilidad de que el Titans vs Steelers se recorriera hasta la Semana 7 de la NFL. En esa fecha Pittsburgh se medirá a Baltimore en un duelo divisional que promete y mucho.

Sin embargo en la Semana 8 tanto Pittsburgh como Baltimore tienen marcada como su semana de descanso. Si el partido ante los Titans se recorre, Ravens y Steelers estarían sacrificando ese descanso para disputar su partido.

Hasta ahora no hay ningún escenario oficial para que se dispute el Titans vs Steelers. Lo que es un hecho es que no será en la Semana 4 de la NFL, en la que estaba programado para el domingo 4 de octubre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.