Pásenle a conocer a los 10 principales movimientos del Draft 2020 de la NBA

La temporada 2020-21 de la NBA ha comenzado. Si bien tendremos que esperar aún a ver partidos en la tercera semana de diciembre, la planeación ya empezó formalmente con la construcción de los equipos de cara al futuro con el Draft, el cual se realizó por primera vez de manera virtual, debido a la pandemia del coronavirus.

Si bien la NBA indicó el camino a seguir tras la explosión del coronavirus en el deporte, así como a la reanudación de las actividades en una burbuja, ahora a la liga del basquetbol le tocó seguir los pasos de la NFL, respecto a la celebración del draft de manera remota.

Sin embargo, esto no impidió la presencia de Adam Silver como el anfitrión del Draft, de modo que por décimo cuarto año consecutivo fue el encargado de anunciar los movimientos de una de las jornadas más esperadas, sobre todo para los equipos a los que les fue mal en la temporada pasada.

1. Anthony Edwards inauguró el Draft de la NBA

El de los Timberwolves era el movimiento más esperado y al mismo tiempo menos sorpresivo, pero prometedor. Los Timberwolves hicieron efectivos los pronósticos para llevarse a Anthony Edwards, proveniente de Georgia y con ello ganan a un escolta al que vale la pena seguir muy de cerca en su primera temporada en la NBA.

2. James Wisenam, el premio mayor, a los Warriors

De no haber sido por la suspensión de 12 partidos como jugador de Memphis, James Wiseman habría sido el pick estelar, pero esto ha beneficiado de cierta manera los Warriors, que se hacen del jugador de quien se dice, tiene el mejor físico del Draft, con 2.16 metros de estatura y además será una buena opción como pivot.

Sólo pudo jugar tres partidos en el último año tras la suspensión, pero eso fue suficiente para convertirse en el nuevo compañero de Steph Curry, Klay Thompson y del mexicano Juan Toscano.

3. LaMelo Ball, uno de los pesos pesados del draft

Algunos apostaban a que Deni Avdija fuera la tercera selección, sin embargo los Hornets apostaron por LaMelo Ball, quien se unirá a su hermano Lonzo (Pelicans). Los Hornets ganan a un base que era pretendido por los Chicago Bulls, pero que al final de cuentas será jugador de Michael Jordan.

OFFICIAL: The Hornets have selected @MELOD1P with the No. 3 pick!!! WELCOME TO BUZZ CITY LAMELO!!! pic.twitter.com/ODGLK87BJf — Charlotte Hornets (@hornets) November 19, 2020

4. Patrick Williams, a los Bulls

Como LaMelo terminó con los Hornets, Chicago apostó por Patrick Williams. No se esperaba que fuer elegido entre los primeros cinco, sin embargo los Bulls se quedan con este ala-pivot de 19 años, proveniente de Florida.

5. Isaac Okoro, a los Cavs

La encomienda de los Cavaliers es encontrar a un jugador que pueda llevar a la franquicia a los niveles que alcanzó con LeBron James, algo que parece imposible, pero nadie le impide soñar a Isaac Okoro, otro de los jugadores a quien no esperábamos en el top 5, pero que recalará en Cleveland con su 1.98 de estatura y 102 kilogramos.

6- Onyeka Okongwu, a los Hawks

Con 2.06 metros y 100 kilogramos, los Atlanta Hawks reclutaron a este ala-pivot espectacular a la defensiva y quien es comparado con Bam Adebayo, una de las figuras del Miami Heat, todo dependerá de su adaptación para verlo como titular en su primera temporada, aunque tal vez sea un interesante cambio en sus primeros partidos.

7- Killian Hayes, a los Detroit Pistons

Los Pistons se llevaron a uno de los peces gordos del Draft dentro de la baraja internacional. Este base francés estaba presupuestado dentro de las primeras 10 selecciones, y de cara a la próxima temporada será un aliado y a la vez un alumno de Derrick Rose.

8. Obi Toppin, a los Knicks

Hace tiempo que perdimos del mapa del protagonismo a los Knicks, pero Obi Toppin puede hacer algo por los de Nueva York, pues llega a la NBA con 22 años, tal vez un poco tarde respecto a las otras promesas de esta generación, pero también da el brinco como el mejor jugador de la NCAA, así que probablemente veamos a este ala-pivot como titular desde el arranque de la temporada.

9- Deni Avdija, a los Wizards

Era uno de los jugadores más codiciados, pero por alguna razón este jugador israelí no fue elegido entre los primeros cinco picks, esto hizo muy feliz al equipo de Washington, pues gana a un jugador experimentado, pues debutó a los 16 años de manera profesional.

10- Jalen Smith cerró la decena del draft

La primera decena de elegidos la cierra Jalen Smith, quien para muchos no estaba presupuestado dentro del top-10, pero el equipo de Phoenix se lleva a un jugador que será físicamente fácil de reconocer por sus lentes, pero además gana a un ala-pivot de 20 años y con un físico imponente.