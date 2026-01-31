Drake Maye y su cita con la historia: Sería el QB más joven que gana el Super Bowl

Lo que necesitas saber: Drake Maye es el quarterback más joven que juega el Super Bowl desde Dan Marino en 1985

Drake Maye tiene una cita con los libros de historia de la NFL. Es el segundo QB más joven que llega al Super Bowl, sólo detrás de Dan Marino, pero podría ser el primero en cuanto a la lista de mariscales de campo con menor edad que levantan el Vince Lombardi.

Los Patriots jugarán de blanco el Super Bowl / Foto: @Patriots

¿Quién es Drake Maye, QB de Patriots en el Super Bowl LX?

Drake Maye nació en Huntersville, Carolina del Norte, y vivió su niñez en Charlotte. Que se haya hecho quarterback tiene sentido ya que su padre también lo fue, aunque también jugó basquetbol en la Myers Park High School.

No tardó en destacar y volverse un prospecto atractivo para varias universidades, llegando a tener un acuerdo de palabra con Alabama. Pero la sangre siempre llama y en su caso lo hizo a través de una llamada desde North Carolina para jugar con los Tar Heels, los mismos que 25 años antes tuvieron a su padre como QB.

En 2021 fue suplente de Sam Howell, pero para 2022 y 2023 se quedó con la titularidad. Jugó 30 partidos en el futbol colegial, registrando 8 mil yardas por aire y 1,200 por tierra, además de 79 touchdowns en total.

Fue elegido como QB de los New England Patriots en el draft 2024, apenas unos meses antes de que Bill Belichick llegara a los Tar Heels como head coach. Vaya, llegó a Nueva Inglaterra para su primera temporada sin el coach que llevó a la gloria al equipo.

Foto: Cuenta oficial “New England Patriots” (Facebook)

El segundo QB más joven que juega el Super Bowl

Como decíamos antes, Drake Maye jugará el Super Bowl con 23 años y 162 días, superado solamente por Dan Marino como el más joven que lo consigue.

Marino encabezó a los Dolphins en el Super Bowl XIX con 23 años y 127 días, encuentro que perdió feo contra los 49ers de Joe Montana y el único SB que jugó en su carrera.

Foto: Cuenta oficial “NFL” (Facebook)

Pero Drake Maye podría ser el QB más joven que gana el Super Bowl

No hay manera de que Drake Maye supere a Dan Marino en edad, pero sí en ser el más joven que gana el Super Bowl. En caso de que los Patriots derroten a Seattle otra vez (que el SB se repita les da ventaja), Maye rompería la marca de grandes como Ben Roethlisberger, Patrick Mahomes y el propio Tom Brady.

Esta es la lista de los quarterbacks más jóvenes que han ganado el Super Bowl en la historia de la NFL:

Ben Roethlisberger en el Super Bowl XL con 23 años y 11 meses

en el Super Bowl XL con 23 años y 11 meses Patrick Mahomes en el Super Bowl LIV con 24 años y 4 meses

en el Super Bowl LIV con 24 años y 4 meses Tom Brady en el Super Bowl XXXVI con 24 años y 5 meses

en el Super Bowl XXXVI con 24 años y 5 meses Joe Montana en el Super Bowl XVI con 25 años y 5 meses

en el Super Bowl XVI con 25 años y 5 meses Russell Wilson en el Super Bowl XLVIII con 26 años y 4 meses

en el Super Bowl XLVIII con 26 años y 4 meses Troy Aikman en el Super Bowl XXVII con 26 años y 5 meses

Solamente dos temporadas con Nueva Inglaterra le tomó a Drake Maye llegar al Super Bowl, y curiosamente sería el más joven que lo gana contra el mismo rival al que venció Roethlisberger en 2006.

Lo dicho, hay una cita con la historia y AQUÍ todo sobre el próximo Super Bowl.