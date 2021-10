¿Qué va a pasar aquí? La telenovela entre Kylian Mbappé, el PSG y su intención de salir del equipo

Uno de los dramas del mercado de fichajes antes de la temporada 2021-2022, fue la de Mbappé y el PSG, con un actor invitado que fue el Real Madrid. Pues la salida del francés del conjunto parisino, fue una telenovela que hasta la fecha no se ha terminado.

Mbappé habló sobre sus intenciones de salir del club, las cuales no se han ido y buscará su salida del club en las siguientes ventanas del mercado de pases. Kylian habló con RMC Sport, en la que sin guardarse nada, habló de algunos temas que no tendrán tan contentos al PSG.

A pesar de que el Real Madrid puso más de 100 millones de euros sobre la mesa para llevarse a Kylian Mbappé, el PSG y su dueño, Nasser Al-Khelaifi, demostraron que lo que sobra en la institución parisina es dinero y se dijeron el lujo de desechar esas ofertas. Básicamente dejaron en visto al Real Madrid.

Peeeeero, la telenovela sigue y parece que el chismecito está bueno, porque Mbappé no sólo habló de sus intenciones de salir del PSG, también tuvo algunas frases para su presidente, que podrían dejar mal parado al atacante francés con la directiva.

RMC Sport sacó la casa por la ventana con esta entrevista a Mbappé, pues le sacaron tanta información sobre diferentes temas, que para el 5 de octubre sacarán más información sobre Messi, la Selección y supuestos temas de arrogancia que envuelven a Kylian.

La fallida salida de Mbappé del PSG

“Pedí irme, porque desde el momento en que no quise extender (el contrato), le dije al club que quería irme. Quería que el club tuviera una indemnización importante por mi venta para que pudiera fichar a un recambio de calidad“, dijo Mbappé a RMC. La intención del delantero era que el PSG sacara alguna cantidad de dinero y no perder si se iba libre. Tan considerado.

“Lo anuncié con suficiente anticipación para que el club pueda dar la vuelta. Quería que todo salieran bien para llegar a un acuerdo. Les dije, si no quieres que me vaya, me quedaré“, aunque con sus palabras parece que no dejará ningún peso en las arcas del PSG cuando su contrato finalice al final de la temporada.

Pero la telenovela se pone interesante, pues durante el mes de agosto, la prensa mencionaba que, en ese mes, Mbappé había solicitado la salida del PSG, pero de acuerdo con el delantero, eso fue falso, porque como antes menciona, desde julio se lo dijo al club.

“La gente dijo que rechacé seis o siete ofertas de renovación. Que no quería hablar más con Leonardo y eso no es cierto. No me corresponde a mí juzgar, mi posición estaba clara. Quería irme a finales de julio y eso es lo que dije“, Mbappé aclaró los rumores que sobre su futuro.

Pero antes de terminar la entrevista compuesta de dos días de información, Kylian Mbappé soltó una frase que posiblemente no le gustará a su presidente: “Da miedo cuando tu presidente dice ‘Nunca saldrá libre’. Cuando escuché eso, me atraganté. Yo estaba como ‘entonces, ‘¿qué va a pasar aquí?’“. Estas declaraciones de Mbappé nos dice que su intención es dejar al PSG y no lo pensará dos veces.