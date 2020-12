Drew Brees planea hacer su regreso a los emparrillados de la NFL con los New Orleans Saints y lo haría en la semana 15, con un duelo que es un anticipo de Super Bowl en contra de los Kansas City Chiefs. El mariscal de campo se ha perdido 4 partidos por diferentes fracturas en las costillas, 11 para ser exactos y un pulmón perforado en el partido contra los San Francisco 49ers

Ver en YouTube

Drew Brees is returning for Sunday's game against Kansas City ⚜️

Jameis Winston regresará a ser el segundo quarterback del equipo, mientras que Tysom Hill desempeñará su papel como comodín del equipo después de haber sido el mariscal de campo titular en los partidos que Brees no estuvo en el campo.

Después de la salida de Brees por lesión, los Saints tuvieron un récord de 3 ganados y 1 perdido. Vencieron 24 a 9 a los Atlanta Falcons, 31 a 3 a los Denver Broncos, 21 a 16 nuevamente a los Falcons y una derrota en contra de los Philadelphia Eagles 21 a 24.

El récord que actualmente tiene el equipo del Coach Sean Payton es de 10 ganados y 3 partidos, y se ubican en la segunda posición de la conferencia americana de la NFL, sólo detrás de los Green Bay Packers con el mismo récord. La ventaja para los de Aaron Rodgers sobre los Saints es el duelo que sostuvieron, en el que ganaron en la semana 3.

El duelo contra Kansas será el duelo que se robará los reflectores en esta jornada de NFL, ya que ambos se encuentran en lo alto de sus respectivas conferencias. Patrick Mahomes registra un 68.4% de pases completos, con 4,208 yardas y 33 pases de anotación con 5 intercepciones.

15 rolls out 🏈 87 spikes it. A sight to behold!#KCvsNO 12/20 3:25 pm on CBS pic.twitter.com/YSFKBjOHpR

— Kansas City Chiefs (@Chiefs) December 17, 2020