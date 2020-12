¿De qué va ‘Drive to Survive’ y por qué esperamos la tercera temporada en 2021?

La temporada 2020 de la Fórmula 1 terminó en Abu Dabi, pero la historia sobre el año más atípico de este serial por la pandemia del coronavirus no se he terminado de contar, pues el 2021 nos prepara la tercera temporada de la serie “Drive to Survive”.

La serie-documental de la Fórmula 1 ha sido uno de los mejores productos que ha lanzado Netflix en la categoría de deportes, al revelar lo que sucede al interior de cada equipo a lo largo de la temporada y el contexto en el que compiten los pilotos.

Los dirigentes del Gran Circo confirmaron en agosto que el equipo de producción siguió el campeonato 2020 desde el Gran Premio de Austria, cuando se relanzó la temporada, luego de la cancelación en marzo del Gran Premio de Australia a horas de iniciar la actividad en pista, tras los primeros brotes de coronavirus en diferentes zonas de Europa y América.

Historias bajo este contexto son las que entregará la tercera temporada de “Drive to Survive” y los mexicanos no podremos esperar a que nos cuenten sobre la llegada de Checo Pérez a Red Bull, así como el segundo lugar en el Gran Premio de Turquía, el triunfo en Sakhir y las frustrantes carreras de Baréin y Abu Dabi, donde falló la unidad de potencia.

A grandes rasgos, en las primeras dos temporadas el tío Netflix nos quedó a deber con Checo, a quien dejan mal parado en la primera temporada, mientras que en la segunda de plano lo ignoraron.

Otro de los puntos de los cuales no se deben pasar por alto en la tercera temporada es el accidente de Romain Grosjean y su milagrosa salida prácticamente ileso.

Primera temporada de “Drive to Survive”

La primera temporada de “Drive to Survive” relata lo que sucedió en la temporada 2018, cuando Daniel Ricciardo aún era piloto de Red Bull. También marcó la salida de Esteban Ocon de Racing Point.

Los analistas que forman parte del documental indican que Ocon no debía salir de la parrilla, pues lo consideran como un volante con más talento que Checo, quien se queda en el equipo por cuestiones económicas.

Segunda temporada

Uno de los puntos más importantes es ver cómo se da la división entre Pierre Gasly y Red Bull, lo que da pie a la llegada de Alex Albon, además de que ayuda a comprender la crisis de Williams, la última temporada de Nico Hulkenberg con Renault, mientras que a Racing Point y a Checo Pérez los ignoraron por completo.

¿Cuándo se estrenará la tercera temporada?

La primera temporada se estrenó en marzo de 2019, mientras que la segunda se lanzó en febrero de 2020, por lo que habrá que esperar la tercera temporada a más tardar en marzo.

Mientras tanto tienes el tiempo suficiente para ver las dos primeras temporadas y si ya las viste, darle un nuevo repaso.