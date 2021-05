¿Ne-ta? Dueño de equipo chino hace debutar a su hijo de 126 kilos

Las cosas que pueden suceder en el futbol pueden ser tan extrañas que rayan en lo inverosímil, pero también hay algunas otras un tanto divertidas, como sucedió en China. Un millonario decidió que sería fabuloso convertirse en futbolista profesional y jugó con su propio equipo, pero también a su hijo de 126 kilos.

Se ha visto en infinidad de casos dentro del futbol, en que hijos o familiares de los dueños de los equipos están en las plantillas, como sucedió con Tecos, equipo en el que el ‘Cheto’ Leaño era capitán y sus familiares estaban al frente del equipo.

Leaño en Tecos, era muy criticado, debido a que muchos decían que no tenía el nivel para jugar profesionalmente y que sólo estaba ahí por razones familiares, pero no entraremos en tema de merecimiento, por lo menos no con el ex jugador de la Liga MX.

Actualmente, He Shinhua es el accionista mayoritario del Zibo Cuju, equipo de la segunda división en China tomó la decisión de que quería debutar con su equipo, así que se puso las botas y casi por decreto, se convirtió en uno de los jugadores del club.

El 5 de mayo fue su debut, contra el Sichuan Jiuniu, estuvo sólo un par de minutos en el encuentro que terminó 0-0 y entró de cambio en los últimos minutos del partido que corresponde a la JIA League, en su primera etapa, aunque no es la única vez en que ha jugado como profesional.

De acuerdo al portal de futbol, Transfermkt, He Shinhua ha tenido otros 3 equipos en su carrera, todos después de los 30 años. En 2019 se unió al CD Decci, SC Huakun fue su siguiente equipo y finalmente el SC Minzu, último equipo antes del Zibo Cuju.

Su hijo de 126 kilos, cumplió el sueño de jugar futbol, aunque más por decreto que otra cosa, pues claramente el físico no le permitiría jugar a un nivel para poder tener un rendimiento adecuado, pero aún así, es el encargado de patear los tiros de esquina y hasta los penales.

Si el caso no fuera demasiado peculiar, no sólo juega como profesional, sino lo hace con el dorsal 10, un número que la mayoría quisiera portar en un equipo. También, pone a su hijo y eso que el equipo se encuentra al fondo de la tabla, se puede entender la razón y sólo ha tenido un punto de 15 posibles.

¡Ojo a lo de #China 🇨🇳! En últimos meses, algunos dueños de clubes (2ª/3ª División), han bajado del palco al césped y debutan como futbolistas (sin serlo) en sus clubes por mandato propio, claro. Hace días, HeShihua, inversor-dueño y…futbolista del ZiboCuju. Usando el 10. pic.twitter.com/114Ck9b31V — José David López (@josedavidlopez_) May 13, 2021

No es el único dueño que intenta ser profesional en China

Shanghai Shenhua es un equipo de la primera división en China, además es conocido por llevar al equipo a grandes figuras como Miller Bolaños y hasta Nicolas Anelka y tuvo un caso similar al de Zibo Cuju, aunque no llegando a ser profesional. Zhu Jun fue el ex dueño del Shanghai Shenhua se inscribía como jugador en partidos amistosos de su equipo para compartir la cancha con Anelka, de hecho, estuvo en un partido contra Argentina en 2021 e intentó estar en un amistoso contra el Manchester United, pero no pudo cumplirlo.