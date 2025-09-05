Lo que necesitas saber: Los dueños de los palcos y plateas tendrán la oportunidad de contratar uno de los paquetes de hospitalities que ofrece el torneo, aunque no será obligatorio.

¡Buenas noticias para los dueños de palcos y plateas del Estadio Azteca! Félix Aguirre, Director del Estadio Banorte (Azteca), confirmó que todos los propietarios tendrán acceso a sus respectivos palcos durante el Mundial 2026.

Lo mejor de todo es que no tendrán que pagar nada, únicamente tendrán que apegarse a las reglas de la FIFA. Por ejemplo, deberán contar con su FIFA ID, de lo contrario no podrán acceder al estadio.

Fotografía Getty Images

Dueños de palcos podrán acceder al Estadio Azteca

Seguro recuerdan que hace varios meses se habló del conflicto entre los dueños de palcos y plateas con el Estadio Azteca. La intención de la FIFA era comercializar cada una de las zonas del estadio, incluidas dichas áreas, el problema es que los dueños no estaban de acuerdo en ceder sus derechos.

Y después de muchos meses de negociación llegaron a un acuerdo. Félix Aguirre confirmó, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, que todos los dueños tendrán garantizado el uso y acceso a los cinco partidos que se jugarán en el ‘Coloso de Santa Úrsula’.

“El acceso y uso (de los palcos) lo tienen garantizado. Habrá una serie de productos que se les va a ofrecer, pero el acceso y uso lo tienen garantizado sin costo. Van a tener un boleto de FIFA del Mundial. Nos tenemos que adherir a la FIFA”

Para ingresar, además de contar con su FIFA ID, recibirán un boleto del Mundial 2026. Y además tendrán la oportunidad de contratar uno de los paquetes de hospitalities que ofrece el torneo, aunque no será obligatorio.

¿Cuántos partidos del Mundial 2026 se jugarán en el Estadio Azteca?

En total se jugarán 5 partidos del Mundial 2026 en el Estadio Azteca. El primero será la inauguración que esta programada para el 11 junio con la Selección Mexicana. Luego habrá un partido de la Fase de Grupos, otro más de México y por último, un juego de dieciseisavos y octavos de final.

11 de junio: Inauguración con la Selección Mexicana

17 de junio: Fase de grupos

24 de junio: Selección Mexicana

30 de junio: Dieciseisavos de final

5 de junio: Octavos de final

El Estadio Azteca vendió varios de sus palcos en 1962, el trato garantiza que durante 99 años, es decir hasta el 2061, los dueños de dichas zonas tiene derecho a acceder a cualquier de los eventos que sean organizados ahí, ya sean conciertos o en este caso, un Mundial.