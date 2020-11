¿Por qué es importante el triunfo de Dustin Johnson y la actuación del mexicano Abraham Ancer en Augusta?

Si en el futbol americano cualquier equipo sueña con llegar al Super Bowl, en el golf una de las máximas aspiraciones es conquistar el Maters de Augusta, el torneo de mayor prestigio en el mundo y que a partir de hoy forma parte del palmarés del estadounidense Dustin Johnson.

El golfista de 36 años de edad es considerado el mejor jugador del mundo en la actualidad, sin embargo, Augusta cuenta con una especial característica, pues precisamente a los número uno se les complican los triunfos.

El último número uno en haber conquistado Augusta fue Tiger Woods, en 2002 y de hecho el propio Tiger conquistó la edición del año pasado. Ahora le tocó entregar el chaleco verde a Johsnon, quien además impuso un récord al firmar una tarjeta de 20 golpes bajo par.

Dustin Johnson can officially add #TheMasters Champion to his resume 🏆

(via @TheMasters) pic.twitter.com/QLBIgldwyQ

— SportsCenter (@SportsCenter) November 15, 2020