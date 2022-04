Falleció Dwayne Haskins, mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers, a los 24 años de edad

Una lamentable noticia llega desde el mundo de la NFL. Dwayne Haskins, QB de Steelers falleció sábado 9 de abril en un accidente automovilístico en South Florida. El mariscal de campo tenía 24 años y peleaba por ser el titular con Pittsburgh en 2022.

De acuerdo con Adam Schefter, el agente de Dwayne Haskins confirmó el fallecimiento del QB. Cedric Saunders mencionó que fue golpeado por un automóvil a alta velocidad. Se encontraba en Florida junto a algunos compañeros de Steelers en entrenamientos de primavera.

Dwayne Haskins llegó a la NFL en 2019, fue drafteado en la primera ronda por los Commanders de Washington, peor desafortunadamente no pudo consolidarse con el equipo y desde el 2021 llegó a los Steelers en busca de una oportunidad junto a Ben Roethlisberger.

El QB brilló en la NCAA como jugador colegial para la Universidad de Ohio State. Su excelente nivel como QB universitario lo llevó a establecer varios récords en el Big Ten y fue tercero en la votación por el Trofeo Heisman en 2018.

En esta temporada 2022, Dwayne Haskins tendría la oportunidad de ser el QB titular de los Steelers junto al recién llegado Mitchel Trubisky y Mason Rudolph. Una lamentable noticia por el potencial que tenía como mariscal de campo y que a inicios del mes de mayo cumpliría 25 años de edad.

Dwayne Haskins destacó de manera impresionante con Ohio State y debutó en la NFL con Washington. En 2019 completó 119 pases, registró mil 365 yardas y siete touchdowns; en 2020 fueron 148 pases, mil 439 yardas y cinco anotaciones. Se trató de una figura en ascenso que deja un gran legado y este fue reconocido por Mike Tomlin, head coach de los Steelers.

“Estoy devastado y sin palabras por el desafortunado fallecimiento de Dwayne Haskins. Se sumó rápidamente a la familia de los Steelers desde que llegó a Pittsburgh y era uno de los jugadores que trabajaba más fuerte en el campo y en la comunidad. Dwayne fue un gran compañero, pero sobre todo amigo para muchos. Realmente tengo el corazón roto. Nuestros pensamientos están con su esposa, Kalabrya, y toda su familia en este momento difícil“.

Por su parte, Joe Burrow se despidió de su colega y amigo en redes sociales. “Es difícil encontrar palabras… te vamos a extrañar“, publicó el QB de los Bengals. Asimismo, agregó un pequeño video en el que saluda y abraza a Haskins.

Tough to find the words… you will be missed pic.twitter.com/x9bNzmRvCv

— Joey Burrow (@JoeyB) April 9, 2022