Dybala reveló que le dijo a Cristiano que lo “odiaba un poco”

Con esos amigos… Paulo Dybala contó que cuando coincidió con Cristiano Ronaldo en la Juventus, le confesó que “lo odiaba un poco”.

El ‘10‘ de la Juventus se recupera luego de haber dado positivo por coronavirus. Es por eso que a través del portal digital de la Asociación de Futbol Argentino (AFA), la ‘Joya‘ recordó el día que le confesó al portugués que en la Albiceleste lo odiaban por su forma de ser.

“Cristiano, en Argentina te odiamos un poco por tu figura, tu forma de ser, de caminar. La verdad, me sorprendiste porque me encontré con otra cosa“, contó al tiempo de decir que el lusitano respondió de buena manera al decirle que es algo que no le sorprendía e incluso estaba acostumbrado. “Sé que soy así y estoy acostumbrado a que digan eso“, respondió.

Por otra parte, Paulo Dybala aclaró un mal entendido que hubo hace algún tiempo con Lionel Messi por unas palabras del jugador de la Juventus. Así mismo dijo que se parece un poco al jugador del Barcelona tácticamente hablando.

“Yo nunca intenté criticar a un compañero, simplemente quise mejorar algo que estaba pasando. Incluso hablé con Leo, porque los dos somos muy parecidos tácticamente“, recordó el argentino.

Finalmente, Paulo relató lo que ha sido vivir con coronavirus estos últimos días a la vez de recomendar que para los que tienen la enfermedad, lo mejor es aceptarlo y no desesperarse. El jugador de la Juventus se está recuperando poco a poco y ya comenzó a entrenar.

“Tenía mucha tos, estaba cansado y por la noche tenía frío“, sentenció quien fuera el tercer jugador de la Juventus en dar positivo por coronavirus junto a Daniele Rugani y Blaise Matuidi. Desde entonces, el argentino junto a su novio fue puesto en cuarentena.