Ya han pasado varios meses desde que inicio la invasión de Rusia a Ucrania, pero desafortunadamente el conflicto armado aún no termina y con todo y eso, la Federación de Bosnia acordó un amistoso contra Rusia.

Así es, la selección de Bosnia viajará hasta San Petersburgo para jugar un partido amistoso el 19 de noviembre ante Rusia, sí, un día antes de que arranque el Mundial Qatar 2022.

Recordemos que ninguna de estas dos selecciones clasificaron a la Copa del Mundo. Bosnia no alcanzó llegar al Mundial en las eliminatorias y a Rusia lo sacaron del repechaje UEFA por la invasión a Ucrania.

Desafortunadamente para Bosnia, sus dos estrellas más grandes no están de acuerdo con este encuentro amistoso y no se han guardado sus declaraciones contra su misma federación.

Se trata de Edin Dzeko, delantero del Inter y Miralem Pjanic, reciente fichaje del Sharjah FC mostraron su inconformidad por enfrentar a Rusia sin que se haya terminado el conflicto armado.

Foto: Getty Images

Las palabras de Edin Dzeko y Pjanic sobre el amistoso Bosnia vs Rusia

Básicamente, los dos más grandes referentes en la historia de la selección de Bosnia casi casi mencionaron que no estarán presente en este partido amistoso.

“¡Estoy en contra de que se juegue este partido! Desafortunadamente, no soy yo quien toma las decisiones con quién jugará Bosnia, pero tengo mi posición que es clara y que no incluye jugar este partido, mientras personas inocentes están sufriendo. Me solidarizo con el pueblo de Ucrania en estos tiempos difíciles para ellos“, dijo para Klix el delantero de la Serie A.

Miralem Pjanic tampoco está de acuerdo con este partido: “No es una buena decisión. Me quedé sin palabras cuando lo supe. Me preguntaron qué pensaba sobre el partido. No es una buena decisión. Estoy sin palabras, cuando la selección nacional comienza a jugar bien, siempre sale algo mal“, declaraciones del mediocampista tomadas de mediotiempo.

Foto: Getty Images