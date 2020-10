El Chelsea fue uno de los equipos que más se reforzó y sin duda alguna la ‘disputa’ por la titularidad en el arco será de lo más interesante esta temporada. Edouard Mendy, exjugador del Rennes, llegó a la Premier League para obtener el puesto de Kepa Arrizabalaga y pese a los rumores de una posible ‘enemistad’, el senegalés expresó qué pasa realmente.

Desde que Mendy llegó al Chelsea han habido muchos rumores de que no existe una buena relación entre él y Kepa, pues el arquero español ha sido relegado a ser el segundo portero y ese habría sido el detonante pero Edouard explicó que todo es falso y que de hecho siempre buscan apoyarse por el bien del equipo. Revive el ‘oso’ de Kepa que le costó la titularidad con los ‘Blues’.

En conferencia de prensa, previo al partido entre el Chelsea y Manchester United, Edouard Mendy confesó que se lleva muy bien con Kepa Arrizabalaga, de hecho el español se acercó a desearle suerte y darle algunos consejos en su primer partido, dejando en claro que ambos ven por el bien del equipo y nada más.

“Antes de mi primer juego, obviamente Kepa me deseó buena suerte. Como guardametas que somos, sabemos que debemos permanecer unidos. Tengo una muy buena relación con Kepa y el grupo de porteros que tenemos. Todos somos muy abiertos a la hora de ayudar”, comentó el portero del Chelsea.

“The team is the most important thing”

Edouard Mendy discusses his relationship with out of favour Chelsea stopper Kepa pic.twitter.com/DIYsLm8sXi

