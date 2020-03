Edu Vargas se cansó de no tener minutos con Tigres y por eso, le lanzó una indirecta al ‘Tuca’ Ferretti por la falta de confianza hacia él.

En entrevista para Bolavip, el delantero chileno dijo que en la Selección de Chile rinde porque tiene la confianza del entrenador actual y de los que han pasado por el banquillo de los andinos. Eso es algo que le ha faltado en su etapa con Tigres.

“En el club no sé si es por los técnicos o no sé que he estado haciendo mal que a veces me colocan y a veces no. Va mucho más en la confianza que me da el técnico. Todos los de la Selección me la han dado al máximo y por eso he rendido“, declaró.

Después de decir esto, Edu Vargas retractó y dijo que está muy feliz en Tigres. Más allá de los pocos minutos que tiene, considera que ha tratado de hacerlo de la mejor manera. No quiso hablar de su futuro, pues quiere terminar su contrato y después pensar en lo que pasará.

“Estoy feliz, a pesar de que no juego los minutos que quiero pero cuando lo hago trato de hacerlo de la mejor manera, me queda un año de contrato y espero aprovecharlo“, sentenció.

Al paso de diez jornadas disputadas en el Clausura 2020, Edu Vargas apenas ha participado en siete y de esos, únicamente dos han sido como titular. En total, el atacante chileno suma 281 minutos, por lo que sólo ha anotado un gol. En la Liga de Campeones de la CONCACAF también sólo ha jugado dos partidos, también con una anotación.