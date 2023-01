Lo que sabemos sobre el caso de dopaje de Edyairth Ortega, canterano del Atlas

Bendita Liga MX, ¿no? El Clausura 2023 recién arranca, pero Atlas parece no dar una entre el mal estado de la cancha del Estadio Jalisco… y un caso de dopaje. Edyairth Ortega y el club rojinegro están a la espera de los resultados de un control, pues los rumores apuntan a que ya dio positivo.

Después de que circularan algunos rumores sobre el tema, la directiva del equipo confirmó la situación. Todavía no se confirma la situación de Edyairth Ortega; sin embargo, José Riestra dio a conocer que próximamente habrá más detalles.

Agencia Mexsport

“No quisiera entrar mucho en detalle con esa información. Él está pasando por un proceso complicado, una situación personal y hasta no tener confirmaciones, no podemos hacer nada al respecto.

“Estaremos esperando por parte de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) y de las autoridades; les pido mucha sensibilidad, no es sencillo para el jugador ni para la institución. Hasta no tener confirmada la situación, no podemos dar más información”, declaró el presidente del club en conferencia de prensa.

Hasta el momento, Edyairth Ortega está registrado con Atlas para el Clausura 2023. Lo que no sabemos es si tendrá actividad en la Jornada 2 ante Mazatlán, ya que el primer encuentro de la Academia fue reprogramado.

José Rietsra habla sobre Edyairth Ortega: "Está pasando por un momento complicado en lo personal. Esperamos la situación con la WADA, no podemos decir nada mientras no tengamos confirmación"#Atlas #LigaMX pic.twitter.com/vr7AMaiXqL — Enrique Ortega ✮ (@kike_ortega_) January 6, 2023

¿Quién es Edyairth Ortega?

El mediocampista de 25 años comenzó su carrera con Atlas, desde la categoría Sub 15. Edyairth Ortega fue ascendiendo poco a poco; no obstante, también ha salido del club en un par de ocasiones y la primera fue a Necaxa para jugar en Segunda División.

Más adelante volvió con los rojinegros y debutó en la Liga MX en marzo de 2018. Unos meses antes ya había debutado en el torneo de Copa, curiosamente ante TM Futbol Club, que en 2019 lo acogió para que ganara experiencia en el Ascenso MX.

Edyairth Ortega volvió una vez más al Atlas, pero no ha tenido la regularidad deseada. Todavía en el Clausura 2022 alternó entre el primer equipo y la Sub 20; luego, en el torneo de Apertura, registró actividad solo en 8 juegos de fase regular.

Agencia Mexsport