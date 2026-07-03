Lo que necesitas saber: Argentina podría ser el rival de Egipto en Octavos de Final

Por segunda ocasión en su historia, la Selección de Egipto jugará Octavos de Final en un Mundial y muy probablemente le toque jugar contra Argentina, en caso de que la albiceleste gane su partido contra Cabo Verde. ¡Así que tendríamos un duelo entre Mohamed Salah y Lionel Messi!

Egipto y Mohamed Salah eliminan a Australia en penales

Egipto eliminó a la Selección de Australia, con la cual empató 1-1 en tiempo regular, por lo cual el ganador se definió en tiempos extra y después penales 4-2.

Australia hizo cambio de portero antes de comenzar la tanda de penales. Salió el titular Patrick Beach y entró Mathew Ryan, sin embargo el arquero no atajó ninguno.

Cambio de portero de Australia / Mexsport

Egipto jugó su primer Mundial en Italia 1934 y sólo disputo un partido, que estadísticamente se cuenta como Octavos de Final. Aquel torneo comenzó directo con la fase de eliminación directa y en ésta los egipcios cayeron 4-2 ante Hungría.

Por cierto, para ese Mundial, Egipto se presentó bajo el nombre de Reino de Egipto, y su bandera de era verde.

Los goles del Australia vs Egipto

Egipto se había adelantado en el marcador desde los 13 minutos con el cabezazo de Emam Ashour, pero Australia empató en el complemento gracias a un autogol de Mohamed Hany, a los 55 minutos, cuando intentaba despejar un centro al área.