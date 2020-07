¿Quién fue Ekaterina Alexandrovskaya, la patinadora rusa que fue encontrada sin vida en las calles de Moscú?

El mundo del deporte se viste de luto una vez más. Ekaterina Alexandrovskaya, patinadora rusa de tan sólo 20 años de edad, fue encontrada muerta la mañana de este sábado 18 de julio en las calles de Moscú, causando gran conmoción entre las personas y generando muchas dudas del motivo de su deceso.

De acuerdo a los primeros reportes de la policía de Rusia y medios de comunicación del país, se dice que Ekaterina Alexandrovskaya fue encontrada sin vida esta mañana en las calles de Moscú, donde un primer reporte indicaría que no se trató de un homicidio o algo similar, sino que la joven patinadora se habría suicidado.

The skating family mourns the loss of Ekaterina Alexandrovskaya (AUS). The ISU shares its heartfelt condolences with her family, friends and teammates.

Please check the link below to learn more about Alexandrovskaya’s career. RIP 🖤https://t.co/m6FWlBo2Jf pic.twitter.com/40os6bYhHT

