Dentro del mundo del deporte hay muchas historias que son poco conocidas pero que vale la pena sacar a la luz. Esta donde Carlos Salcido pudo jugar en Europa por la influencia de Ronald Koeman, actual DT del FC Barcelona, es una de ellas, pues fue un momento que marcó historia en el deporte mexicano y que tenemos que recordar.

Carlos Salcido formó parte de una ‘legión de mexicanos’ que triunfaron jugando en Europa. Quizá su paso por el ‘Viejo Continente’ no fue tan largo y terminó su carrera en el futbol mexicano pero la influencia que tuvo Ronald Koeman para dar ese salto, es algo de destacar.

Ronald Koeman vigiló a Salcido y luego lo llevó a Europa

De acuerdo a una entrevista que Carlos Salcido dio a ‘MedioTiempo’, reveló uno de los momentos más significativos de su vida y es que Ronald Koeman lo estuvo vigilando desde semanas antes del Mundial de Alemania 2006, donde él mismo le confesó que pronto lo llevaría a jugar al PSV, club que el holandés dirigía en aquel momento.

“Yo ya había tenido acercamientos con ellos antes de la Confederaciones, pero en un partido amistoso previo al Mundial, en la cancha del Philips Stadium contra Holanda, ahí platiqué con Koeman”, confesó Carlos Salcido.

Según reveló Carlos Salcido, Koeman se acercó a él en dicho partido en Holanda y le dijo que le gustaban sus cualidades como futbolista y que lo seguiría de cerca en Alemania 2006. Lo cumplió, lo contactó luego de que la Selección Mexicana fue eliminada y todo terminó con su firma en un contrato.

“En el estadio hay un pasillito para entrar a los vestidores, me saludó y yo honestamente no lo conocía muy bien. Me dijo que él era el técnico del PSV y que me iba a seguir de cerca en el Mundial. Cuando nos eliminaron, Néstor de la Torre me llamó y yo estaba en la playa. Me tuve que mover a Guadalajara porque había una oferta formal del PSV de Koeman y yo sólo me tenía que arreglar en el tema salarial”, confesó Carlos Salcido.

Finalmente en ese 2006, Ronald Koeman se llevó a Carlos Salcido al PSV donde dio el salto a Europa, pues había jugado en las Chivas por varios años buscando una oportunidad así y el holandés se la brindó.

“Hablé con ellos, no tuve ningún problema y fue un tema que se dio muy rápido y ahí fue donde sentí que ya había cumplido una meta, poder pisar Europa gracias a Ronald Koeman”, sentenció Carlos Salcido.