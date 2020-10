La pandemia de coronavirus sigue afectando al mundo del deporte y ahora impidió que se jugara uno de los partidos más llamativos de esta jornada. El duelo entre la Juventus y el Napoli no se jugó, todo debido a los casos de COVID-19 en el conjunto ‘Napolitano’, por lo que ahora lo que sigue dará mucho de qué hablar.

Tras el partido ante el Genoa, el Napoli se expuso al coronavirus, pues los rivales reportarían casos positivos más adelante. Tuvieron que hacer nuevas pruebas PCR para detectar cualquier caso pero lo peor vendría por delante, pues todo el equipo fue puesto en cuarentena y los seleccionados no acudirían a sus llamados, además de que conllevó a que no se jugara el partido ante la Juventus.

Napoli informó que no iban a viajar a Turín debido a la cuarentena a la que fueron puestos, hecho que trajo una gran polémica, pues ellos estaban convencidos de que no se jugaría el partido, la Juventus declaró que ellos sí saldrían a la cancha y la Serie A habría informado que el duelo sí tendría que llevarse a cabo.

El ministro de salud de Italia comentó que este juego no se llevaría a cabo ya que lo primordial es la salud, por lo que uno creía que el juego entre Juventus y Napoli se pospondría pero teníamos dos versiones totalmente contradictorias.

Napoli tenía el apoyo del gobierno pero la ‘Juve’ el respaldo de la Serie A, por lo que el punto era ver si el juego sólo cambiaba de fecha o si le darían la victoria por 3-0 a la Juventus, además de los 3 puntos (obvio).

El juego entre Napoli y la Juventus no se jugó pese a que los locales sí asistieron al estadio; habrían presentado su lista de 23 jugadores, demostraron que ellos sí estaban en condiciones para jugar pero no salieron al campo, hecho que terminó de confirmar que no se disputaría el juego.

De momento lo que se ha comentado es que habrá una reunión este lunes 5 de octubre para platicar cómo procederán en torno a este juego, pues hay dos panoramas, que ya hemos comentado, y que será algo muy sonado en cuanto algo se haga oficial.

The team were obligated to be there but why are the rest of the people including the photographers here knowing Napoli didn’t even take off? #JuveNapoli pic.twitter.com/VwPuntO5qG

— M•A•J (@Ultra_Suristic) October 4, 2020