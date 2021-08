Elaine Thompson-Herah deja fuera del podio a Fraser-Pryce en los 200 metros planos

Jamaica tiene una nueva reina de velocidad. Elaine Thompson-Herah se quedó con la medalla de oro en los 200 metros planos y volvió a desplazar a Shelly-Ann Fraser-Pryce a sólo unos días de vencerla en los 100 metros planos. La jamaicana ya suma dos medallas de oro en Tokio y puede sumar la tercera en los relevos 4×100 el viernes.

El duelo entre jamaiquinas se quedó calientito tras la final de los 100 metros planos, en los cuales Shelly-Ann Fraser-Pryce partía como favorita, sin embargo Elaine Thompson-Herah sorprendió y se adueño de la medalla de oro.

🇯🇲 Elaine Thompson-Herah is the first woman in history to do the Double-Double at the Olympics Sprints 21.53!!! 👑 🙌🏽🥇l #Olympics pic.twitter.com/PUgms7gAZs

— Sanade 🇯🇲🇺🇸 (@sweetsanade) August 3, 2021