Eliminatorias de CONMEBOL, playoffs de la EURO, el Tri y lo que hay que ver en la Fecha FIFA de octubre

El futbol poco a poco vuelve a la normalidad y ahora será turno de la acción internacional. La Fecha FIFA de octubre será la más completa del 2020. Eliminatorias de la CONMEBOL, playoffs de la EURO, partidos amistosos y de la Selección Mexicana, entre otros.

No es la primera Fecha FIFA del año pero sí la primera en donde podremos ver actividad en casi todo el mundo. Desde Sudamérica con el regreso de Lionel Messi a Argentina, hasta la pelea por los últimos boletos a la EURO 2020.

Si no andas tan ecnhufado con lo que pasará en la Fecha FIFA de octubre, acá te vamos a contar de partidos y fechas que no puedes dejar de ver.

Eliminatorias de la CONMEBOL

Luego de ir retrasando el arranque durante meses, por fin darán inicio las Eliminatorias de la CONMEBOL. Las diez Selecciones de Sudamérica comenzarán el camino para quedarse con cinco boletos y medio que les den el pase al Mundial de Qatar 2022.

El brote de coronavirus en Italia, que afectó directamente al Napoli. Así como las reglas sanitarias en Estados Unidos y China han mermado las convocatorias de las diferentes Selecciones. Colombia no contará con David Ospina, quien ha sido su portero titular durante los últimos once años, por poner solo un ejemplo.

🔥 ¡Las más difíciles del mundo! En 5⃣ días comienzan las #EliminatoriasSudamericanas rumbo al Mundial de #Catar2022. pic.twitter.com/i9znedZZeR — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) October 3, 2020

Los primeros partidos de las Eliminatorias de la CONMEBOL en la Fecha FIFA de octubre se disputará entre el jueves 8, viernes 9 y el martes 13 de octubre. Todos los partidos los podrás ver en vivo por SKY.

Jueves 8 de octubre: Paraguay vs Perú (17:30), Uruguay vs Chile (17:45) y Argentina vs Ecuador (19:10).

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Viernes 9 de octubre: Colombia vs Venezuela (18:30) y Brasil vs Bolivia (19:30).

Martes 13 de octubre: Bolivia vs Argentina (15:00), Ecuador vs Uruguay (16:00), Venezuela vs Paraguay (17:00), Perú vs Brasil (19:00) y Chile vs Colombia (19:30).

Playoffs de la EURO

La EURO 2020 fue uno de los torneos que se vio directamente afectados por la pandemia del coronavirus, pues se tuvo que retrasar un año. Eso dio tiempo a que los playoffs, en los que se definirán a las últimas cuatro Selecciones clasificadas.

En esta Fecha FIFA de octubre se disputarán ocho partidos que serán “a matar o morir” con equipos como Serbia, Hungría, Rumania y hasta Islandia, que sorprendió en la última edición, como protagonistas.

16 teams ➡️ 4 places! 😍 Sixteen teams start their battle for the four remaining #EURO2020 places on Thursday in the play-off semi-finals… — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) October 5, 2020

Los partidos de los playoffs de la EURO 2020 irán en vivo por la pantalla de SKY y acá te vamos a dejar el calendario completo.

Jueves 8 de octubre: Georgia vs Bielorrusia, Macedonia vs Kosovo, Noruega vs Serbia, Escocia vs Israel, Bosnia y Herzegovina vs Irlanda del Norte, Eslovaquia vs República de Irlanda, Bulgaria vs Hungría e Islandia vs Rumania. Todos los partidos se jugarán a las 13:45 horas.

UEFA Nations League

El torneo alterno de la UEFA, que está viviendo su segunda edición, también se disputará en esta Fecha FIFA de octubre. Apenas se jugará la tercera jornada pero hay partidos que vale la pena ver.

Entre el sábado 10, el domingo 11, el martes 13 y el miércoles 14 de octubre se disputarán las siguientes jornadas de la UEFA Nations League. Los partidos también irán en vivo por SKY y acá te vamos a contar de los más destacados.

Sábado 10 de octubre: España vs Suiza (13:45) y Ucrania vs Alemania (13:45).

Domingo 11 de octubre: Inglaterra vs Bélgica (11:00), Bosnia y Herzegovina vs Holanda (11:00), Croacia vs Suecia (11:00), Polonia vs Italia (13:45), Islandia vs Dinamarca (13:45) y Francia vs Portugal (13:45).

Martes 13 de octubre: Alemania vs Suiza (13:45) y Ucrania vs España (13:45).

Miércoles 14 de octubre: Italia vs Holanda (13:45), Inglaterra vs Dinamarca (13:45), Croacia vs Francia (13:45) y Portugal vs Suecia (13:45).

Partidos amistosos

La Fecha FIFA de octubre también será el escenario para ver a grandes Selecciones enfrentarse, más allá de que sea en partidos de carácter amistoso, la calidad es innegable. La transmisión de cada uno de los encuentros no es segura.

Miércoles 7 de octubre: Suiza vs Croacia (13:45), Holanda vs México (13:45), Portugal vs España (13:45) y Francia vs Ucrania (14:10).

Jueves 8 de octubre: Inglaterra vs Gales (14:00).