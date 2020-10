El duelo entre la Selección Mexicana y su similar de Holanda ya está dando mucho de qué hablar y es que Virgil Van Dijk, jugador del Liverpool, le lanzó algunos elogios al Tri, además de que reveló algunos nombres de los jugadores mexicanos que conoce… olvidándose de Raúl Jiménez, rival directo en la Premier League.

Virgil Van Dijk es uno de los máximos referentes de la Selección de Holanda en estos momentos y es que no por nada es reconocido como uno de los mejores defensas del mundo, por lo que recibir elogios de un personaje de su calibre siempre será algo relevante.

¿Qué dijo Van Dijk sobre la Selección Mexicana?

En conferencia de prensa, a días de que se dispute el duelo entre México y Holanda, Virgil Van Dijk reconoció que la Selección Mexicana es un equipo fuerte, pues parece que los ha visto jugar y sabe que siempre son muy aguerridos, por lo que espera un partido complicado.

“Juegan de forma intensa, es un equipo lleno de pasión y contra el que es difícil jugar. Conozco a algunos de sus jugadores y todo el mundo sabe que México es un rival difícil, hacen todo por ganar y el miércoles no será diferente”, comentó Virgil Van Dijk en entrevista.

🎙Vigil Van Dijk 🎙 “Equipo (México) lleno de pasión, juega de una forma muy intensa y contra el que es difícil jugar, siempre quieren ganar y hacen todo lo posible por hacerlo, por lo que el encuentro contra ellos va a ser duro” 🟠🟠🟠🟠🟠🟠🟠🟠🟠🟠🟠 pic.twitter.com/vlueU8bSsd — TVC Deportes (@TVCDeportes) October 5, 2020

Además de esto, el jugador del Liverpool confesó que van a estudiar a la Selección Mexicana en los próximos días, pues quieren estar listos para el juego de mitad de semana y dar una buena exhibición, por lo que sin duda alguna será un juego muy entretenido.

“Los analizaremos durante los dos próximos días, intentaremos ganarles y luego centrarnos en los otros partidos (Bosnia e Italia)“, comentó el capitán del combinado holandés.

¿Qué jugadores mexicanos conoce el holandés?

Una de las preguntas más interesantes que le hicieron a Van Dijk en la conferencia de prensa fue sobre los jugadores mexicanos que conocía, momento en que sucedió algo ‘inesperado’, pues mencionó al ‘Chucky’ Lozano, ‘Chicharito Hernández pero no a Raúl Jiménez, palabras que causaron ‘polémica’ pues como ya dijimos, son rivales directos en la Premier League.

“Bueno, Lozano, pero no podrá estar en el juego, Hernández, Chicharito. Honestamente un par de jugadores más y ya. Es difícil enfrentarse a jugadores mexicanos pero no creo que eso marque diferencia el miércoles“, sentenció Van Dijk, quien quizá no recordó al delantero de los Wolves.