Todo en Verde Valle parecía estar mejor que nunca la mañana de este 20 de octubre luego de la derrota del América, pero de la nada les cayó la ley. Bueno, en realidad no es de la nada. Deja te explicamos por acá cómo está eso de que Profeco anda embargando a Chivas.

Y es que debemos empezar por eso último; no, ni están embargando a Chivas ni al Estadio Akron como se especula en redes sociales. De acuerdo, ver fotos de personal de la Procuraduría Federal del Consumidor con sellos de “EMBARGADO” afuera del estadio del rebaño, se presta para pensar muchas cosas… pero no se trata de eso.

Chivas TV y las multas que acarrea hasta ahora

Para entender qué onda con eso de que la Profeco se dio una vuelta por las instalaciones de Chivas, debemos remontarnos a hace unos años. En el 2016 se emitieron una serie de multas en contra de la empresa Chivas de Corazón S.A. de C.V., propietaria de Chivas TV.

Dichas multas son por diferentes causas, las cuales han sido referidas por la dependencia como “cláusulas abusivas en el contrato de prestación de servicios de Chivas TV”. A continuación van desmenuzadas:

Causa Monto Utiliza prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores toda vez que contiene obligaciones inequitativas y abusivas 1 millón 512 mil pesos Utiliza cláusulas abusivas que permiten al proveedor modificar unilateralmente el contenido del contrato y librarse de su responsabilidad civil, así como de sus obligaciones 1 millón 512 mil pesos No cumple con las disposiciones relativas a la información y publicidad de los bienes y los servicios que ofrece 2 millones 656 mil pesos TOTAL 5 millones 680 mil pesos

Sólo se embargaron las cuentas de “Chivas de Corazón”

Lo dicho, esas multas datan del ya lejano 2016, pero todavía no se han pagado. Es por ello que el personal de Profeco acudió este jueves a las instalaciones del Estadio Akron, pero no, no para embargar ese inmueble.

En palabras de Sebastián Hernández Méndez, titular de Profeco en Guadalajara, el embargo únicamente aplica para las cuentas bancarias de la empresa Chivas de Corazón. ¿Los sellos? Se colocaron de manera simbólica este 20 de octubre. El estadio, no obstante, podrá operar de forma normal.

Por otra parte, el director General de Procedimiento Administrativo de Ejecución de Profeco, Rodrigo Lara, comentó que si bien el proceso aún está en litigio, Chivas de Corazón S.A de C.V. debió al menos garantizar las multas.

La postura del equipo

Para terminar de aclarar todo este embrollo, ya hay comunicado desde la directiva de Chivas y la administración del Estadio Akron. Confirman que el embargo no fue para el estadio, además de que analizarán cómo procederán legalmente pues acusan que los funcionarios de Profeco actuaron de manera irregular.

“Se trata de un litigio administrativo, originado por la impugnación por multas impuestas por Profeco al inicio de operaciones de Chivas TV, el cual aún no se resuelve en forma definitiva. Desmentimos categóricamente que el inmueble haya sido clasurado”.

