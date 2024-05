Lo que necesitas saber: Emma Hayes será la entrenadora de la Selección de Estados Unidos para los Juegos Olímpicos de París

Emma Hayes, la próxima entrenadora de la Selección de Estados Unidos, cierra su etapa al frente del Chelsea Femenil, equipo al cual ha dirigido a lo largo de 12 temporadas y podría despedirse con el título de la liga inglesa (WSL) si gana sus dos últimos encuentros, ambos fuera de casa.

Sin embargo, Hayes se irá del Chelsea con una situación incómoda después de ser blanco de múltiples críticas y comentarios negativos en redes sociales, pues a los seguidores del Chelsea no les agradó que se anunciara su fichaje con la US Soccer y sobre todo que el equipo pueda quedarse sin títulos.

Emma Hayes platicó con Jurgen Klopp sobre las redes sociales

Chelsea es sublíder de la WSL con 49 puntos, a tres unidades del líder Manchester City, a una jornada de terminar la temporada, aunque las Blues tienen un partido pendiente. Sin embargo, sus aspiraciones se complicaron en la primera semana de mayo tras caer frente al Liverpool 4-3.

Ahí aprovechó para platicar con Jurgen Klopp, estratega del equipo varonil del Liverpool, con quien ahora tiene una coincidencia, ya que Klopp no usa redes sociales. Hayes era una persona activa en redes, sin embargo, cerró todas sus cuentas ante los múltiples mensajes tóxicos, a los cuales están expuestas en mayor medida quienes integran el los núcleos del futbol femenil.

“Hablé con Jurgen Klopp sobre esto esta semana. Los niveles de toxicidad que se infiltran en el fútbol femenino incrementan. Creo que es ridículo lo que todo el mundo espera de un entrenador de futbol. Somos seres humanos. Tenemos vidas”, dijo la estratega.

¿Por qué Jurgen Klopp no tiene redes sociales?

Jurgen Klopp explicó en 2018 que no cuenta con redes sociales para evitar opiniones e interacciones con personas a quienes no conoce. Esto lo recomendó a sus jugadores sobre todo después de las fuertes críticas a las que fue sometido su portero, Loris Karius, tras su fatídica actuación en la final de la Champions contra Real Madrid.

“La decisión más importantes que tomé en mi vida es no tener redes sociales. La gente puede criticarme y escribir lo que quiera, pero yo nunca las veré. Ustedes pueden decirme: ‘Escribieron esto sobre ti en las redes’. Pero yo no los leo, no lo siento, esa es la cosa.

“Nunca creí que fuera correcto escuchar a gente que no te muestra la cara. Entonces, si tú quieres decirme que no estás de acuerdo conmigo, dímelo ahora, pero no vayas a escribirlo en tu celular y subirlo en tu Facebook o a lo que que sea. Cuando ellos (usuarios) escriben desde su habitación, no les importa la persona”, indicó aquella ocasión.

Hayes cierra su etapa con Chelsea bajo presión

En la actual temporada, Emma Hayes y Chelsea fueron eliminadas en semifinales tanto de la Champions League como de la FA Cup, y el único título que es posible ahora es el de la liga, para el cual debe ganar su partido pendiente para empatar los 52 puntos del Manchester City y definir todo en la última jornada. Las Blues tienen mejor diferencia de goles, pero en caso de no ganar la liga, Hayes podría ser víctima de muchas críticas, que ya no verá en redes sociales.

“Para los entrenadores de futbol estamos en una situación imposible porque todos los días estamos en un lugar donde, no importa lo que digamos, se convertirá en algo que les pagará a ustedes (los medios) y al mismo tiempo nos colocará en una posición en la que solo seremos pedazos de carne... el volumen de abuso que hay que tolerar es inaceptable”, indicó.

Liga MX Femenil no está ajena

En México la situación no es nada ajena a este caso, pues se han dado casos en los cuales las futbolistas han tenido que huir de la Liga MX femenil ante los niveles acoso y el bajo interés y protocolos de acción y prevención de las autoridades.

El caso más sonado en esta caso fue el de Scarlett Camberos, quien dejó al América por el acoso de una persona que se hizo pasar como su expareja y meses después la misma persona replicó el modo de operar ante otra jugadora del América, por lo cual el club recurrió a instancias legales.

