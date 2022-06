Vayan preparando los pañuelos porque las lágrimas no van a faltar. Marcelo se despidió oficialmente del Real Madrid. El lateral cerró su ciclo como jugador del conjunto blanco.

16 años para un futbolista que tiene 34, es poco menos de la mitad de su vida y como profesional, la mayor parte de su carrera, Marcelo la pasó vestido de blanco… totalmente identificado con su equipo.

Foto: Getty images

Ninguna despedida es sencilla y más cuando se tiene que hacer más a fuerza que de ganas, es por eso que para Marcelo fue un auténtico pesar el tener que decirle adiós al equipo de sus amores.

Llorando como magdalenas, así terminaron todos los asistentes a la rueda de prensa de despedida de Marcelo en el Real Madrid y es que, el lateral estremeció a todos con sus palabras.

Foto: Getty Images

Las palabras de despedida de Marcelo en el Real Madrid

Fue presentado por Emilio Brutageño y al momento en el que subió al estrado, comenzaron las lágrimas. Marcelo no pudo contener la emoción de decirle adiós a gran parte de su vida.

“Es difícil dejar el club de tu vida tras 16 años, muchas alegrías, sufrimientos, dolores, entrenamientos… Dando todo por el club. No es una queja, haría lo mismo otra vez. Ponerse esta camiseta es algo muy bonito. Estoy muy contento conmigo mismo. Mi familia está muy orgullosa de mí. No hay problemas de cara al futuro“, dijo.

Todo el éxito que logró Marcelo, se lo debe a su abuelo, al quien también le dedicó un mensaje en su despedida: “Todo lo que conseguí ha sido en parte por él. Él me llevaba a entrenar, apostó por mí, me dejó libre para elegir lo que quería. Esto me hizo crecer y madurar antes de lo normal“.

Foto: Twitter (@realmadrid)

¿Cuál es el momento más recordado del lateral en el Madrid?

Marcelo sentenció fácilmente: “Hoy, no es difícil elegirlo, hoy. Hice todo lo que debía, salgo muy feliz, dejo un legado, era lo que quería hacer. Ver a Vini, Rodrygo, Militao, Fede, Camavinga, jugando… Eso no tiene precio. Que me vean como la persona que soy“.

Y una de las preguntas obligadas era la de si volvería al Real Madrid y la respuesta de Marcelo conmovió a todos: “Cuando lo deje (al equipo), quiero que me dejen entrar no solo por lo que he sido, sino por haber sido bueno con todos. No habrá problema de volver, no siento que me vaya“.

Foto: Especial

El ejemplo que deja Marcelo como jugador del Real Madrid

El brasileño es uno de los jugadores legendarios del equipo, no sólo por los títulos conseguidos, sino por todo lo que aportó al Real Madrid como jugador y persona.

“Yo en el Madrid no puedo no sonreír. Con la de jóvenes que quieren jugar en el Madrid, y estar aquí, pisar el Bernabéu, escuchar el himno de la Champions… Me veo como un ejemplo para los niños y debo hacer eso, ellos tienen que saberlo. Todos tenemos problemas, pero hay que sonreír“.

Uno de los periodistas le preguntó a Marcelo sobre lo que dejará el lateral en el Real Madrid y es que, han sido 16 años de relación entre el jugador y el equipo.

“Humildad, saber dónde estás, he hablado mucho con mi familia y les digo que he ganado cinco Champions, y jugué cuatro finales. La última no la jugué, y fue en la que más importante me sentí. Pero charlas con los chavales, abrazarnos, cuando quedaban dos minutos. Eso es lo que quiero dejar. Algo interno, que los jóvenes entiendan que todo es posible. Es mucho mejor de lo que crees“.