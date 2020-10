En el mundo de la lucha libre existen muchos personajes que quizá tienen pocos reflectores pero que prometen llegar muy lejos. Ese es el caso de la superestrella de la WWE, Damian Priest, un luchador estadounidense de ascendencia puertorriqueña que tiene un objetivo claro, pues quiere dar grandes peleas en el ring para ser recordado por los fanáticos.

Damian Priest tiene 38 años de edad, actualmente pelea en la WWE en el territorio de desarrollo NXT, una de las marcas de esta empresa así como lo son RAW y SmackDown. Ya es campeón norteamericano de esta compañía y quiere seguir escalando para pronto ser recordado como una leyenda.

Damian Priest y la mentalidad ganadora con la que buscará llegar a lo más alto

Sopitas.com tuvo acceso a una entrevista con Damian Priest, donde nos platicó cómo ha sido su desarrollo dentro de la lucha libre y en particular en NXT, una marca que es complicada, donde hay grandes rivales pero donde ya se consagró como campeón.

“Es bien difícil; hay muchos grandes peleadores que te llevan a tu límite, tienes que saber manejarte en el ring pero siempre aprendes algo de cada pelea. Cuando por fin pude ser campeón, fue algo inigualable. Ahí es donde ves el trabajo de cada día reflejado en ese objetivo que ya cumpliste. No he tenido una experiencia así de grande“, comentó Damian Priest.

Luis Martínez, quien lucha bajo el nombre de Damian Priest, vio en su padre su primera fuente de inspiración, pues él siempre le demostró que cada día se puede ser mejor y superarse, mentalidad que tomó para transportarla al ring y con lo que se ha guiado hasta este día.

“Mi papá es una persona que nunca está bien sólo viviendo. Él tiene que hacer más, tiene que vivir más y tiene que lograr algo más y yo siempre he sido así. Por eso es que para mí, para poder ser recordado, tengo que seguir logrando algo más. Siempre me empujaba a ser el mejor; intentándolo vas a lograr mucho y cuando yo vi la WWE y sabía que quería dedicarme a ella, él me dijo ‘bueno, si es lo que quieres hacer, no lo puedes hacer a la mitad’“, comentó Damian Priest.

Damian Priest sabe que de momento se encuentra bien en NXT, aún le faltan cosas por conseguir pero sus ambiciones lo impulsarán a llegar más lejos, pues quiere formar parte del roster de RAW o SmackDown, sitios donde necesita llegar y ser un referente pero todo paso a paso.

FIRED UP. 🔥🏹🔥🏹🔥🏹🔥#WWENXT @ArcherOfInfamy @austintheory1 pic.twitter.com/C2B3ZGIhAu

— WWE NXT (@WWENXT) September 24, 2020

“Mi plan es seguir subiendo y si me llevan a RAW o SmackDown, bien, porque yo quiero llegar a lo más alto de la compañía pero de momento estoy bien en NXT, me falta mucho por hacer aquí antes de irme. Si hay un luchador en la compañía que no tiene el sueño de llegar a lo más alto y ser la estrella de cada parte, entonces no merece estar aquí; necesito estar en RAW o SmackDown, lograr lo más posible y seguir subiendo mi nombre para que se acuerden de mí“, mencionó la estrella de la WWE.

La pandemia ha afectado un poco la mentalidad de los luchadores en NXT y la WWE ahora que se pelea sin gente. Damian Priest sabe que le falta ese ‘sabor’ a cada función y el escuchar a los aficionados, por lo que en ocasiones siente que ‘sólo hace cosas’ pero espera con ansias el día que los fans regresen a las arenas.

“Es completamente diferente. Al inicio era bien difícil, el público es parte de la lucha y necesitamos sentir algo. Sin ellos no sé si lo que hago es trabajo, sin ellos sólo estoy haciendo cosas. Ahora, con cada semana que pasa, uno se siente un poco más cómodo y no es perfecto, porque hacen falta demasiado; la emoción, lo que sentimos en el ring, mucho de lo que sentimos o proyectamos no es 100% real, porque los necesitamos pero siempre hacen falta“, mencionó Damian Priest.

El lado más personal de este luchador

Como es obvio, Damian Priest tiene una vida lejos del ring y la lucha libre donde tiene gustos muy peculiares. La música es uno de ellos, vivir como una estrella de rock es su mentalidad de cada día y contrario a lo que podemos creer le gusta estar en soledad, pues siente que se concentra más y puede ser él mismo.

“La idea de un rockero siempre me ha encantado, porque viven sin importar la opinión de otros y hacen las cosas a su forma y viven como ellos quieren. Si ganan, pierden, logran algo o no, no importa, porque al final del día pueden decir que hacen todo a su forma. Yo siento emoción escuchando música, sea feliz, enojado, puedo sentir lo que quiera de una canción; así se ve en mi entrada y me motivo en el ring. La opinión no importa, es el momento el que importa“, comentó el campeón norteamericano de NXT.

When the intensity is THIS high, all the #WWENXT #NorthAmericanChampion can do is WIN. @ArcherOfInfamy defeats @austintheory1 in the Take Off to TakeOver! 🔥 pic.twitter.com/UIlsBE5FVe — WWE (@WWE) September 24, 2020

Hay algo curioso en este hecho y es que si bien Damian Priest tiene un gusto muy peculiar por la música y el rock, no sabe si se hubiera dedicado a ello de no haber sido luchador. En ocasiones cantaba y le gustaba ese toque musical en su día a día pero no está 100% seguro de que habría sido el mejor destino para él.

“No sé man, por un tiempo yo cantaba… bueno, gritaba, porque no tengo una voz para cantar; me encantaba, lo disfruté pero yo sabía que no era la idea de mi vida, porque aquí es donde necesitaba estar (WWE – NXT). No era lo que yo sentía dentro de mí que necesitaba hacer con mi vida y honestamente no sabría qué hubiera hecho de no ser luchador“, mencionó Damian Priest.

Finalmente, la estrella de la WWE se dijo ser un luchador auténtico, que le gusta estar solo y que espera llegar muy lejos, pues quiere que su trabajo de todos los días se vea reflejado en logros y que todos los fanáticos de NXT y la compañía recuerden su nombre.

“Trato de ser el mismo dentro y fuera del ring pero lejos de él soy más privado. No me gusta que la gente sepa mucho de mi vida y me gusta estar solo. Me gusta el tiempo para pensar y poner todo en orden. Lo más importante para mí es mi nombre y ser recordado; quiero que viva para siempre, hay mucho trabajo que debo hacer y es lo que quiero pero si no lo logro al menos sé que lo intenté y voy a lograr algo en este viaje“, sentenció Damian Priest.