El partido que lo cambió todo… México tenía en sus manos la posibilidad de eliminar a Argentina de Qatar 2022, pero en lugar de eso, sirvió de trampolín para que la Albiceleste alcanzara su mejor nivel y ya nadie los parara. Lionel Messi y Enzo Fernández vacunaron a la Selección Mexicana en el Mundial para aquel 2-0.

Y fue precisamente Enzo Fernández quien revivió ese duro momento para nosotros ahora que Argentina estrenará su tercera estrella en el escudo en partidos oficiales por la fecha FIFA.

Cómo olvidar ese tiro de esquina: jugada en corto, par de toques, recibe Enzo Fernández, hace ver mal a Erick Gutiérrez y adentro. Uno de los goles más bellos de todo el Mundial, pues fue uno de los nominados por la FIFA para ser el mejor gol de Qatar 2022.

Y pues lo dicho, así como no lo olvidamos por acá, el propio Enzo Fernández mucho menos. En entrevista con AFA Estudio para una serie llamada “Camino a la Tercera”, el hoy jugador del Chelsea recordó el gol que le hizo a México en el Mundial y —como para que nos duela aún más— lo relató con lujo de detalle.

De hecho, Enzo Fernández recuerda que medio desobedeció a Lionel Messi, ya que la idea era jugar ahí en corto para retener el balón y dejar que los minutos restantes se fueran. Pero Enzo vio una oportunidad inmejorable cuando el Guti se fue de forma inocente con la finta y le dejó el arco abierto.

“Leo antes del córner me dice ‘acercáte a jugar’, como de vamos a tenerla ahí; faltaba poco, creo que entre 5 o 10 minutos con mucho de adición. Y cuando me la da Leo, no veo a nadie enfrente mío; veo al defensor alejado, entonces lo apunto… lo encaro y tiro el centro o antes de llegar al jugador tiro el centro“.

Mencionó Enzo Fernández en la entrevista