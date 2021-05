¡Ni de aquí ni de allá! Los equipos de la Superliga que no calificaron a la Champions League

El telón de la temporada en el futbol de Europa termina con las finales de la Europa y Champions League. Las ligas locales han terminado su actividad y con ello se establecen los equipos que estarán en la próxima edición de la Champions League.

Los puestos para la siguiente edición han quedado definidos a casi un mes del nacimiento y casi automática muerte de la Superliga Europea, que tuvo 12 equipos fundadores, de los cuales nueve ya han hecho las paces con la UEFA, que aún pule las sanciones.

De los 12 equipos fundadores de la Superliga, sólo dos han quedado fuera de la próxima edición de la Champions, lo que pone en duda su autonombramiento como equipos poderosos en Europa.

Liga de España

Aunque parecía que se negaban a ganar el campeonato y ofrecieron un cierre trepidante, la realidad es que los puestos de Champions League ya estaban establecidos desde hace varias semanas.

Atlético de Madrid, junto al Real Madrid y Barcelona, obtuvieron los accesos directos, mientras que Sevilla tendrá que pasar por la etapa de clasificación previa a los grupos.

Premier League

El futbol inglés aportó seis equipos a la Superliga y los seis fueron los primeros en abandonar la liga de Florentino Pérez, por lo tanto era de esperar que al menos dos equipos no calificaran a la Champions.

Manchester City, Manchester United y Liverpool avanzan directo a la fase de grupos, mientras que Chelsea va por el camino largo. Arsenal y Tottenham, no sólo no van a Champions, sino que no alcanzaron puestos para Europa League.

Serie A

Inter de Milán terminó con el dominio de la Juventus, que se calificó a la Champions gracias a la displicencia del Napoli, aunque lo hará desde la etapa de calificación.

Después de siete temporadas, Milán vuelve a la Champions tras finalizar como sublíder, mientras que Atalanta repite en el torneo europeo como tercero en la Serie A.

Bundesliga

El futbol alemán se negó a participar en el torneo de los “12 equipos más poderosos”, pero no tiene sorpresas para la Champions. Repite Bayern Munich como el principal representante, junto al Leipzig y Borussia Dortmund. Wolfsburgo se une, aunque desde la etapa de clasificación.

Ligue 1

Lille asistirá a Champions como campeón de Francia después de impedir el título del PSG, que va como segundo. El tercer invitado francés es el Mónaco, que debe ir por el camino largo.